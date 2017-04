"Solo valía la victoria, no nos vamos contentos"

Juanfran Moreno terminó reconociendo ayer nada más finalizar el partido ante el Granada que el empate ante un conjunto inmerso también en la lucha por la permanencia fue decepcionante. El lateral derecho lamentó la mala fortuna del equipo, que volvió a fallar un penalti. "Solo valía la victoria y no nos vamos contentos", admitió el defensa tras el partido.



Además del fallo de Celso Borges desde los once metros en la segunda mitad, Juanfran lamentó la falta de acierto de cara a la portería contraria. Él mismo tuvo una buena ocasión que pudo suponer el primer tanto para los deportivistas, pero su disparo se marchó desviado de la portería de Ochoa. "Nos falta concretar y por eso estamos ahí abajo", reflexionó el lateral derecho acerca de la falta de acierto que padece el conjunto deportivista.



Juanfran también subrayó que el Deportivo se mostró superior al Granada en la mayor parte del encuentro, pero terminó penalizado por la ausencia de oportunidades y también por su poca puntería. "Menos en los primeros quince o veinte minutos, en los que nos han apretado más, hemos sido muy superiores", argumentó el defensa.



Juanfran se detuvo también en el fallo de Celso Borges desde el punto de penalti. El lateral reconoció que "es un problema" debido a que de los ocho que ha lanzado el equipo esta temporada (uno de ellos en la Copa del Rey) tan solo ha conseguido marcar tres. "No pasa nada, es un punto más", manifestó el lateral derecho para tratar de quitarle hierro a la situación. Se da la circunstancia de que en la jornada anterior, el domingo contra el Valencia en Mestalla, Fayçal Fajr también falló un lanzamiento de penalti.