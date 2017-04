Marlos asoma la cabeza

Marlos Moreno volvió el miércoles a la titularidad después de casi tres meses alejado del equipo inicial. Fue un regreso procedente prácticamente desde la grada porque su participación había decaído de tal manera que incluso desapareció de las convocatorias. Ante el Valencia volvió a asomar la cabeza tras su larga ausencia y el miércoles frente al Granada llamó la atención por su iniciativa en un partido en el que los deportivistas carecieron de ambición. Al colombiano, sin embargo, le faltó acierto para convencer a todo el estadio.

Un sector de Riazor le silbó cuando fue sustituido en la segunda mitad, pero enseguida la mayor parte del estadio acalló los reproches con una fuerte ovación. Pepe Mel le reconoció el esfuerzo camino del banquillo y sus compañeros le arroparon en su primer partido como titular desde que jugó de inicio ante el Villarreal a mediados del mes de enero.

"No sé el partido que vieron ellos, yo vi que Marlos llevaba mucho sin jugar y que el chaval lo intentó, creó ocasiones y lo hizo bastante bien. Pitar a un jugador o al equipo no es beneficioso para nadie", subrayó ayer Alejandro Arribas sobre el partido del futbolista colombiano.

Marlos finalizó el encuentro ante el Granada como el jugador deportivista que más remató a portería. Aportó además una asistencia y colaboró con dos centros al área para tratar de paliar los problemas ofensivos que padeció el equipo el miércoles.

Sus números lo colocan como uno de los jugadores destacados de un partido gris, el más discreto de todos los que ha disputado el equipo esta temporada en Riazor, pero un dato sobresale por encima del resto tratándose del colombiano. Marlos fue ante el Granada el jugador deportivista que más balones recuperó (8) junto a Celso Borges y Guilherme, los dos mediocentros.

Le faltó tan solo la pausa que no acaba de encontrar y templar ese estilo atropellado que todavía despierta los recelos de un sector de la parroquia deportivista que algunos compañeros no entendieron el miércoles. "No es beneficioso que piten a un jugador que lleva bastante tiempo sin jugar, que lo dejó todo, que lo intentó y que estuvo bien, aunque le faltó acierto para definir en ese par de jugadas, pero nada más", insistió Arribas. "A mí me parece que no estuvo mal, pero pitar a un jugador, lo haga bien o lo haga mal, no es beneficioso ni para el jugador ni para el equipo", añadió el defensa sobre un futbolista que el miércoles consiguió asomar la cabeza.