Pepe Mel: "El Dépor necesita reaccionar ya"

El entrenador del Deportivo, Pepe Mel, espera que la racha de tres jornadas sin ganar que acumula su equipo se rompa mañana en el Sánchez Pizjuán pese a la dificultad del encuentro. Para conseguirlo exige intensidad máxima los 90 minutos y no solo medio partido como el miércoles ante el Granada. "El Sevilla está entre los cuatro primeros y eso significa que tiene plantilla y argumentos como para ganar a cualquiera. Nosotros tenemos que estar al 100% desde que el árbitro nos revise los tacos en el túnel. Me preocupa que el Dépor lleve tres sin ganar. El Dépor necesita reaccionar ya. Con 28 puntos se desciende", recordó el madrileño.

Mel hace una lectura positiva de la situación y recuerda que cuando llegó el equipo tenía los mismos puntos que el Granada, con un partido menos. Ahora la ventaja sobre el antepenúltimo, el Sporting, es de seis. "Estamos seis pasos más adelante que cuando yo llegué. Se ve mejor pero no quiero que el Dépor se salve por deméritos de otros sino porque tenga sus argumentos, los ponga sobre la mesa y transmita en el campo", afirmó tras el entrenamiento de esta mañana en Abegondo.

Habrá varios retoques en el once porque "cambiar hay que cambiar, se está viendo en todos los equipos". "Tenemos que dar descanso. Si no, pasan cosas como la de Carles (Gil, lesionado). Todos estamos preparados para competir en un campo difícil, ante un rival que impone un ritmo alto desde el primer segundo. Tenemos que aprender de lo pasado. No podemos regalar 30 minutos", indicó el técnico. Habló con sus jugadores del mal arranque frente al Granada para que no se repita: "Lo que importa es lo que hagan luego. De palabra todos somos muy buenos. Lo que quiero es que me lo demuestren. El único que puso intensidad fui yo. El Pizjuán no es un sitio indicado para no salir con el 100% de lo que lleves", aconsejó Mel. Sobre el empate del miércoles ante el Granada, cree que hubo un exceso de confianza: "Nos creíamos superiores y lo pagamos".

De cara al partido de mañana, está centrado en "salir a competirlo, a ganarlo". En caso de que Jaime Latre pite penalti a favor del Dépor, Mel bromeó al señalar que "hay dos opciones: o lo tira alguien o le decimos al árbitro que tiramos un córner". Insiste el madrileño en que tantos errores desde los once metros no son normales y espera que esa mala racha cambie. "Nunca me había pasado. Cuanto más insistas es peor. No todo mundo tiene el mismo carácter. Por ejemplo, Emre (Çolak) falló uno (en Gijón) y la semana siguiente ya no quiso tirarlos en los entrenamientos", añadió el técnico blanquiazul.