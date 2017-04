El Sevilla dejará a los Biris entrar en el campo con su simbología

Las pancartas de los Biris volverán a entrar a partir del sábado en el Sánchez Pizjuán, después de que su exhibición fuera prohibida en febrero a requerimiento de Antiviolencia, afirmó el presidente del Sevilla, José Castro.



El dirigente anunció ayer esta determinación del club de volver a permitir el acceso de la simbología colectiva del grupo Biris Norte, catalogado desde hace unas semanas como grupo violento por la Comisión Antiviolencia.



Castro aseguró que han "tomado la decisión en vista de que en otros estadios entran también pancartas" en alusión a Riazor y señaló que "mientras que no haya un marco legal claro", permitirá que "Biris entre con su pancarta".



"Nos sentimos discriminados. No sólo Biris, sino todo el estadio, porque aquí somos todos un poco Biris", añadió Castro.



Más allá de este anuncio, el presidente del conjunto andaluz lamentó el "mal partido" de su equipo en el campo del Barça, "sobre todo en la primera parte", y admitió que el plantel que dirige Sampaoli atraviesa "un mal momento, no admitirlo sería un error".



Para Castro, es "difícil entender las razones de este bajón" porque se trata de "los mismos actores" que jugaban cuando el Sevilla "peleaba por los puestos de arriba", si bien advirtió de que "en el club no hay ninguna desorientación". El mandatario declaró que mantienen "la confianza intacta en el entrenador", que tiene un año más de contrato, aunque le recordó, con vistas a la negociación para su continuidad, que le será "difícil encontrar un club que sea más ambicioso que el Sevilla y que ponga todo el dinero en el césped".



"No somos ni el Madrid ni el Barcelona, pero a Sampaoli le vamos a poner todos los argumentos posibles para, como dice él, poder campeonar", concluyó el presidente hispalense.