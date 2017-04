Duelo de urgencias en Nervión

El Deportivo tratará de conseguir esta tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán lo que no fue capaz de lograr en Riazor frente al débil Granada, una victoria con la que acercarse mucho a la meta final de la permanencia. Difícil objetivo pese al delicado momento del Sevilla, que acumula seis partidos sin vencer, incluido el de la eliminación de Champions frente al Leicester. El inesperado adiós a Europa dejó muy tocado al equipo andaluz, sorprendido en su campo por dos rivales, Leganés (1-1) y Sporting (0-0), de un nivel parejo al del Dépor. Esos dos tropiezos tan recientes en casa alimentan las ilusiones coruñesas de arañar como mínimo un punto con el que seguir avanzando hacia objetivo. Las opciones de sumar en Nervión pasan, en primer lugar, por mantener una intensidad alta los 90 minutos y no solo medio partido, como el miércoles frente al Granada. En eso ha insistido Pepe Mel, que no puede contar con Pedro Mosquera, Carles Gil ni Fernando Navarro, los tres por lesión.



También Jorge Sampaoli tiene bajas importantes como las de Samir Nasri, Adil Rami y Vitolo, expulsado la pasada jornada frente al Barça. Aun así el potencial del Sevilla es muy superior al del Deportivo, aunque eso no significa que no se le pueda hacer daño. Lo demostró el equipo coruñés en el enfrentamiento de la primera vuelta (2-3), en el que durante muchos minutos tuvo la victoria en la mano. El añorado Ryan Babel inauguró el marcador en aquel encuentro. Desde el adiós del holandés nadie ha sido capaz de marcar diferencias partiendo desde la banda, una posición para la que Mel recupera hoy a Gaël Kakuta. Ni él, ni tampoco Ola John, el otro refuerzo invernal para el puesto de extremo, han aportado demasiado hasta ahora. Pueden y deben hacerlo, aunque cada vez les va quedando menos, solo ocho jornadas.



El Deportivo quiere lograr lo antes posible las tres victorias que necesita para renovar su billete en Primera, especialmente barato esta temporada. Los de abajo flojean mucho, pero eso no garantiza nada. "Con 28 puntos se desciende", recordó ayer Mel, quien hará varios cambios con respecto a la alineación que presentó el miércoles. Además del lesionado Carles Gil, también pueden caerse del once Guilherme, mermado por un esguince de tobillo, Çolak, Bruno y Marlos Moreno. Joselu, que vuelve tras sanción, tiene muchas opciones de formar desde el inicio en busca del gol para romper la racha de tres jornadas sin marcar.