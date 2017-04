Mel azuza con dardos

Pepe Mel no se suele callar nada. Acostumbra a decir lo que piensa y ayer lanzó varios dardos desde la sala de prensa tratando de azuzar a sus jugadores con la esperanza de romper en Sevilla la racha negativa de tres jornadas sin ganar: "El Dépor necesita reaccionar ya. Con 28 puntos se desciende". Todavía le escuece la primera media hora "regalada" el miércoles ante el Granada. Habló de ello con sus futbolistas, a los que exige que le respondan con hechos sobre el terreno de juego, empezando por el del Sánchez Pizjuán. "Lo que digan en el vestuario está muy bien pero lo que importa es lo que hagan luego. De palabra todos somos muy buenos pero luego hay que competir. Que me den la razón como a los tontos no me vale de nada, lo que quiero es que me lo demuestren en el campo -recalcó-. En la primera parte contra el Granada el único que puso intensidad fui yo. Dar más altos y gritar más no puedo". "El de Sevilla tampoco es el partido indicado para no salir con el 100% de lo que lleves", apuntó.



"Ellos lo sabían. Tontos no son", argumentó sobre esa falta de intensidad el miércoles. "Saben que algo nos pasó en la primera parte para no poner al Granada en las dificultades que pretendíamos, cosa que sí hicimos en la segunda mitad con más o menos acierto, pero las intenciones tienen que estar siempre claras y demostrarlas. Si el futbolista no transmite, te deja frío, y en el descanso se lo dije. Regalamos 30 minutos", resumió Mel, convencido de que su equipo pagó un exceso de confianza ante el penúltimo clasificado: "Tuvimos la creencia de que ganando ese partido todos los problemas futuros estaban solucionados y cuando te das cuenta de que tienes que hacer más cosas para conseguir tu objetivo, ya es tarde". Con el paso de los minutos surgió "nerviosismo, tensión en las piernas y la cabeza no piensa igual". "Nos creíamos superiores y lo pagamos. Con todos los equipos de Primera hay que competir al 100%, no puedes regalar nada. Contra el Sevilla tenemos que estar al 100% desde que el árbitro nos revise los tacos en el túnel", insistió el madrileño.



Tantos penaltis fallados en una temporada -cinco de ocho lanzados- es algo que nunca le había pasado a Mel, que quiere "gente echada para adelante", con agallas y "carácter" para asumir esa responsabilidad. Si Jaime Latre pita esta tarde una pena máxima a favor, "hay dos opciones: o la tira alguien o le decimos al árbitro que tiramos un córner", bromeó Mel.



Çolak y los penaltis



"No todo el mundo tiene el mismo carácter. Por ejemplo, Emre (Çolak) falló (en Gijón) y ya la semana siguiente no quiso lanzarlos en los entrenamientos. Sin embargo, otros no, son echados para adelante y no tienen ningún problema. Eso va en el carácter de cada uno". Sobre el turco, dijo que es "un magnifico futbolista que necesita una serie de cosas en el campo para estar al 100% y es mérito o demérito del entrenador sacarle lo que lleva dentro". Lamenta los errores desde los once metros, una faceta del juego "que ya nos podía tener fuera de cualquier situación de peligro" en caso de haber tenido un poco más de acierto. Preguntado por la posibilidad de que Florin Andone sea el nuevo lanzador, reconoció que es una opción muy a tener en cuenta porque quiere "jugadores echados para adelante y Andone lo es".