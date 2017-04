Verbena en Sevilla

Habrá quien le eche la culpa al árbitro, otros pensarán más en ese remate que se fue al limbo de Joselu. El Dépor volvió a perder por méritos propios y a muchos metros de donde tenía que ganar el duelo, en su área, y con una desconexión vergonzosa en los primeros minutos. Ni un minuto y ya había encajado un tanto. Su sistema defensivo fue una verbena en muchos momentos. Si se quiere salvar, debe haber un cambio radical en esa faceta. Parece mentira que sea el mismo grupo que resistió el acoso del Barça. Los puntos de ventaja se terminarán y saldrán a relucir los grupos y no las individualidades, como la de Kakuta. El Dépor no se parece en nada al equipo que levantó Mel de la nada a su llegada y todos deben improvisar una solución para evitar males mayores. Esta Liga de los lentos se lo está poniendo muy fácil, pero nadie hará el trabajo por él.

El inicio del partido fue un fogonazo. Algunos aficionados ni se habían sentado en sus asientos, asomaba el minuto uno y entre N'Zonzi y Jovetic desnudaban a un Dépor que se estaba echando una buena siesta. Una más. Un equipo en su situación no se lo puede permitir, pero le gusta jugar con el riesgo y solo funciona cuando siente el peligro. Esa desactivación le pudo sacar del duelo desde los primeros minutos. A su favor jugó que esta tarde tuvo a un futbolista bendecido por unas cualidades sobresalientes y extramotivado en el regreso a la que fue su casa durante unos meses, Gael Kakuta.

El francongoleño parecía parecía tener marcado en rojo este duelo en el calendario y fue una pesadilla para los andaluces en la primera parte y el mejor salvavidas para los blanquiazules. En el minuto tres ya se había inventado un autopase y un disparo a la red que igualaba el duelo. 1-1. Todo tras un balón largo del que Joselu sacó petroleo ante un fallón Pareja. La celebración de Mel fue de las que marcan época, no tanto por su pasado sevillista como por quitarse el mal sabor de boca y el cabreo por el tanto inicial.

La lógica decía que el Dépor debía aprender la lección. Nada más lejos de la realidad. Otra jugada por la banda de Juanfran (se lesionó en el minuto uno y no pidió el cambio hasta el minuto 10 cuando por su zona ya habían llegado dos goles) y el centro sevillista fue a las manos de Lux, que dio una asistencia al centro del área; Sarabia no la desaprovechó. Otra jugada que debe avergonzar al sistema defensivo blanquiazul.

Esas facilidades dieron alas a un Sevilla tocado pero al que le sobra fútbol e intención. Sarabia seguía en versión maradoniana, parecía que pronto llegaría la sentencia y la distancia en el duelo. De nuevo, apareció Kakuta, otro que estaba estratosférico. Ya había avisado hace unas semanas marcando una falta con el Congo y su lanzamiento, académico, se coló en esta vez en la escuadra. 2-2 y ni media hora. Una locura que no había terminado. Otra torpeza del Dépor, de Joselu, en una defensa al balón parado puso el 3-2 en el luminoso. El equipo coruñés había errado de todas las maneras y no le quedaba otra cosa que rezar que no llegase el 4-2 antes del descanso. Jovetic lo tuvo, el duelo quedaba abierto.

Si el primer tiempo mostró un fútbol eléctrico, el segundo fue una desconexión. Dos jugadas y ya se veía que el guión había cambiado. El Sevilla apostaba por la pausa, quizás porque pensaba que no le iba a llegar el oxígeno o porque las dudas se acumulaban también en sus cabezas después de varias semanas con resultados adversos. El Dépor había estado agotado por su mal posicionamiento y por fin respiraba; hasta reclamaba el balón y se lo quedaba.

Su dominio le metió el miedo en el cuerpo al equipo hispalense. Más ficticio que real. De hecho, las mejores ocasiones fueron para los locales. Ben Yedder e Iborra las tuvieron para hacer el 4-2, se toparon con Lux, que se empeñaba en darle una bola extra a los blanquiazules. Pudo hacer Joselu el 3-3 tras una segunda jugada de un saque de esquina en la que le asistió Andone. Otro balón arriba, las esperanzas al aire. Dos penas máximas no señaladas, una por mano de Mudo Vázquez en el primer acto y otra por un empujón a Ola John en los últimos minutos, pudieron rescatar al Dépor. Ni eso. Todo en el aire hasta que apareció Ben Yedder, en posición dudosa, para revolverse entre los centrales. Punto y final. Al Dépor le faltó cuajo para no perder el duelo al principio, y malicia y maneras para ganarlo cuando Kakuta lo metió en el ajo con dos fogonazos. Llegó tarde a todas partes.