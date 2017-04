Alejandro Arribas cree que "en la primera parte hubo alternativas para los dos y fue un partido abierto, pero no nos salió bien". "En la primera jugada nos meten gol con un balón a la espalda. El equipo se ha repuesto dos veces pero encajamos muchos goles, algo que no venía siendo habitual salvo el día del Valencia. El Sevilla llega bien por banda con los laterales ofensivos y crea superioridades, pero tenemos que ser más contundentes a la hora de defender. No hemos estado contundentes y eso te penaliza", recalcó el central del conjunto coruñés.



Reconoce que "el equipo tiene que trabajar más y mejorar", y también lamenta los errores de Jaime Latre: "A mí me sacan tarjeta, a Luisinho también en la primera falta que hace, el penalti a Ola John... No es excusa, porque el equipo no ha estado bien, pero al final te va mermando. Pareja se va sin tarjeta. ¿Cómo es posible? El árbitro no ha estado afortunado, como tampoco lo ha estado el Deportivo", declaró Arribas, centrado en el "partido importantísimo" del sábado que viene contra el Málaga en Riazor.