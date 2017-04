"Faltó concentración; este tipo de errores no nos los podemos permitir"

Laure Sanabria lamentó el mal arranque de partido que hizo el Deportivo. "Fuimos siempre a remolque. Este tipo de errores no nos los podemos permitir. En la primera jugada meten gol y luego otra vez nos meten el segundo. Estuvimos vivos pero lejos de sacar los puntos. Nos ha faltado un poco. Al empezar en un campo así se tiene que ver un Dépor agresivo y aguerrido. Tenemos que mejorar eso y pensar en el siguiente partido", recomendó el lateral madrileño, uno de los capitanes del equipo.



En su opinión, la actuación arbitral condicionó el desenlace del partido, sobre todo por el "claro" penalti sobre Ola John no señalado. "El primero no lo vi muy bien", dijo en referencia a la mano de Franco Vázquez dentro del área poco antes del descanso, pero "el segundo (derribo de Mercado a Ola John) es claro". Considera que el encuentro del sábado próximo contra el Málaga es "clave" y en ese sentido apuesta por "poner toda la fuerza" en ese trascendental compromiso para "intentar salir de esta situación". A nivel personal, se encontró "bien, con muchas ganas de ayudar y aportar al equipo".