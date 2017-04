"No nos pitaron dos penaltis clarísimos; eso es dar mucha ventaja"

El técnico del Deportivo, Pepe Mel, se mostró "indignado" tras perder 4-2 ante el Sevilla al considerar que hubo "dos penaltis clarísimos" a favor de su equipo no señalados por el árbitro, ya que "eso es dar mucha ventaja" al rival. "Cuando hay dos penaltis clarísimos que no te pitan, entonces es jodido, y también que Mariano se hinche a dar patadas y la primera amarilla sea para nosotros, o que todas las faltas fueran en contra nuestra", criticó Mel, muy molesto por la actuación arbitral.



El entrenador deportivista dijo con ironía que "está bien que fallemos los penaltis, pero que nos los dejen tirar", y afirmó que esos penaltis fueron "de escándalo" y que "ahí están las imágenes". "Vengo de verlas y estoy encendido, eso es dar mucha ventaja. Dos penaltis son muchos, y el de Ola John es clarísimo", insistió. El madrileño explicó sobre esa acción que su atacante holandés, a pesar de sufrir la falta, "quiere seguir, pero no puede porque es penalti", con lo que señaló que habrá que aprender de ello y "la próxima vez cuando te toquen, te tiras y ya está".



También expresó su enfado por el hecho de que su jugador Juanfran se lesionó "tras el saque de centro, pero no se tiró al suelo", pues "entonces estás dando ventaja al rival", e hizo autocrítica, al margen de los penaltis, al afirmar que también deben "entonar el mea culpa" porque los goles encajados "son de risa, y eso no te puede pasar".



"A falta de siete partidos, y en la situación en la que estamos, no te pueden meter un gol en una falta lateral. Nos estamos jugando mucho y tenemos que tener más oficio, que es lo que marca el devenir de la temporada en esta recta final. Los equipos que consiguen sus objetivos son los que tienen más oficio; se trata de eso y de sacar los puntos que necesitas, ya no importa cómo juegues", recalcó Mel.



El técnico deportivista lamentó la derrota tras haber "hecho lo más difícil, empatar dos veces", y añadió que no pueden encajar el 3-2 "antes del descanso", lo que "es culpa" de él y sus jugadores, además de indicar que también fallaron en el 4-2, aunque puede que "sea una anécdota", y que "parece que también hubo fuera de juego".



Mel advirtió de que "quedan siete partidos de oficio, de tirar del jugador profesional, de querer salvar la categoría", pues esa cualidad es "fundamental" en la situación actual de su equipo, que "necesita once jugadores como lobos" para "sacar los puntos".



Sampaoli, "contento"



El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, se mostró "contento" tras ganar 4-2 al Deportivo. En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, el preparador argentino valoró que, tras la serie negativa de encuentros sin vencer, el Sevilla "volvió a vivir sensaciones de equipo de ataque, de vértigo, de atacar todo el tiempo", lo que le "ilusiona para el futuro, para volver a lograr resultados de esta forma". No obstante, Sampaoli admitió que también deben mejorar cosas en defensa porque encajaron "dos goles de manera esporádica y que son corregibles".