"Siento no haber ayudado y no haber sido más listo"

Juanfran utilizó su cuenta de Instagram para reconocer su error al no haber pedido antes el cambio por lesión. "Siento no haber podido ayudar y no haber sido más listo", escribió el lateral, que aprovecha para lanzar un mensaje a la afición: "El sábado a por todas y, aunque sé que no se pueda pedir, más unidos que nunca porque sin vosotros sería imposible".





Me podré equivocar en muchas cosas pero no soy de rendirme fácil e intento pelear hasta el final. Siento no haber podido ayudar y no haber sido más listo! El sábado a por todas y aunque sé que no se pueda pedir pero más unidos que nunca porque sin vosotros sería imposible ? Una publicación compartida de Juan Francisco Moreno Fuertes (@juanfran_moreno11) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 12:30 PDT