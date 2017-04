Concentración e inocencia

Sin concentración no se puede competir en ninguna competición profesional, solo en partidos de solteros contra casados. ¿Es tanto pedir a un jugador profesional estar al 100% de concentración durante 93 minutos que duró el partido y a la semana? Por otra parte, tanto en el encuentro frente al Valencia como contra el Sevilla (partidos en que se pudo puntuar fácilmente y que difícilmente los volveremos a encontrar tan flojos), el Deportivo manifestó una inocencia en acciones puntuales que no es de recibo.



El sistema defensivo, y en particular la defensa, estuvo muy blando: faltó concentración, pero sobre todo atención, a la llegada de los jugadores de segunda línea rivales en los dos primeros goles encajados, y en el tercero fue defectuosa la orientación de la marca.



Los cinco centrocampistas del Deportivo casi nunca se impusieron al centro del campo del Sevilla, dando demasiadas facilidades. El Sevilla atacó mucho por bandas aprovechando que los mediapuntas (también los alineados el sábado) tampoco proporcionaban ayudas defensivas a los laterales, por lo tanto el problema sigue sin solucionarse un partido más.



En el primer tiempo el Deportivo no renunció a nada pero de una manera anárquica, y en la segunda parte no tuvo fe en sus posibilidades y no supo aprovechar los errores e indecisiones del Sevilla.



Personalmente me decepcionó Çolak que estuvo desaparecido, cuando debería echarse a sus espaldas gran parte del juego creativo del equipo. Con su salida del campo, el Deportivo pasó a jugar un 4-4-2 para tener un poco más de presencia en el área rival, pero sin resultado positivo.



Lo siento, pero últimamente los comentarios son algo repetitivos porque esto no cambia nada.