Juanfran, baja para el Málaga; Mosquera, al margen del grupo

Juanfran Moreno no pudo entrenarse ayer junto al resto del equipo en el regreso al trabajo debido a la lesión que le obligó a pedir el cambio en la primera mitad del partido ante el Sevilla. El defensa padece una lesión de grado 1 en el "semitendinoso derecho", según indicó el club. Aunque Juanfran se mostró ayer esperanzado de poder disputar el partido ante el Málaga, será baja para ese trascendental encuentro. "Hay una pequeña lesión, pero es menos de lo que esperaba", destacó el lateral derecho. "Hay opciones de que llegue en plenitud de condiciones", añadió sobre sus posibilidades.



Juanfran también se refirió al enfado de su entrenador por no haber pedido el cambio antes o parar el juego para ser atendido. "Es normal que esté enfadado y, encima, si te meten dos goles, que se enfade más. Lo veo lógico, nos estamos jugando la vida y no actúe todo lo correcto que podía haber hecho", reconoció.



Pedro Mosquera tampoco se ejercitó ayer con el grupo a consecuencia de la lesión muscular que le ha obligado a perderse los últimos tres partidos. El centrocampista trabajó con el readaptador de la primera plantilla, Fran Molano. Carles Gil volvió a entrenar con normalidad.