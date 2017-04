"Cuando a Çolak se le exige que se involucre sin la pelota es porque pensamos que lo puede hacer"

- ¿Vale la pena señalar a futbolistas públicamente, como con Çolak al revelar que después de fallar el penalti de Gijón no quiso ensayarlos la semana siguiente, o con Juanfran por no pedir antes el cambio en Sevilla?



-No sé qué entendisteis con lo de Çolak. Eso no es meterme con Çolak, es decir una realidad, lo que es Çolak, para que la gente lo entienda, que es un jugador al que hay que arropar y tratar de forma diferente a otros. Simplemente es una decisión personal de él que marca un poco cómo él se siente. No es señalarlo de ninguna forma. En lo de Juanfran, sí puede ser diferente, porque es un jugador que yo llevé al Betis y que conozco muy bien desde hace muchos años, y es una forma de que él mejore.



- ¿Qué le falta a Çolak para afianzarse en el once de un equipo al que no le sobra talento?



-Cuando no somos compactos y rocosos, damos muchos espacios, y el partido se convierte en un ida y vuelta en el que el Dépor generalmente no sale ganador. Cada jugador tiene una forma de ser diferente. Tú le puedes pedir cosas a gente que sabes que te las puede dar. Lo que yo no le puedo pedir a Çolak son cosas que él no puede dar. Cuando se le exige que se involucre cuando el equipo no tenga la pelota es porque pensamos que lo puede hacer. Eso lo puede hacer cualquiera, es simplemente querer. Emre nos puede ayudar en muchas cosas, puede ser importante, pero yo no castigo a nadie por fallar un penalti. Es absurdo. Yo he fallado muchos a lo largo de mi carrera.



- ¿Y qué pasa con Fayçal?



-Cuando llegué creí, y creo que acerté, que el equipo tenía que ser compacto y trabajar desde gente agresiva en el robo de balón y una serie de cualidades que Fayçal reunía. Ahora creemos que el equipo necesita otras cosas y por eso se queda fuera.



- ¿Apuesta por Joselu porque lo ve mejor que Andone?



-Andone juega en Valencia 90 minutos, contra el Granada 90 y tiene que jugar tres días después, mientras que Joselu no juega ante el Granada ni un minuto. Cuando uno confecciona las plantillas, y es obvio que yo no he confeccionado la del Dépor, es para pensar que el nivel no baja. Tú tienes a Andone y a Joselu. Poner a uno que está al 50% porque viene de hacer 180 minutos y tener a otro que no ha participado y no ponerle, creo que es absurdo.