Kakuta necesitó asistencia médica pero pudo completar la sesión con normalidad

Gaël Kakuta dio el susto ayer al necesitar las asistencias médicas tras un lance fortuito durante el partidillo. Tras ser atendido, se reincorporó y completó todas las tareas con normalidad. Marcó dos tantos en Sevilla, pero no está contento. "Los dos goles son buenos a nivel mental para mí, pero no estoy muy contento porque lo importante es el equipo y el resultado no fue bueno", afirmó el atacante.