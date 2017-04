Marlos: "La adaptación me ha resultado muy complicada"

Marlos Moreno reconoció ayer que su "adaptación" al Deportivo y al fútbol europeo ha sido "muy complicada", si bien ha precisado que gracias a su mayor participación en los últimos encuentros se está "sintiendo mejor".



"Creo que la adaptación me ha resultado muy complicada, pero el entrenador me está generando confianza y dando minutos y me estoy sintiendo mejor", comentó tras el entrenamiento.



Pese a que le ha costado adaptarse, el joven futbolista no se mostró "arrepentido" de salir de su país el pasado verano para firmar por el Manchester City inglés y ser cedido al Deportivo.



"A todos los jugadores que vienen a Europa el cambio se les hace complicado, no soy el único al que le ha pasado, y tengo que seguir trabajando y no bajar la guardia. Tengo muy buenas condiciones y sé que algún día voy a explotarlas. Tengo que estar tranquilo", comentó ayer tras la sesión a puerta cerrada en el estadio de Riazor.