Mauro Silva: "No acostumbro a llorar, pero volver a Riazor..."

Mauro Silva regresará el sábado a Riazor por primera vez desde que decidió retirarse y poner punto y final a su carrera como futbolista y a 13 temporadas vistiendo la camiseta deportivista. La afición no le olvida y todavía le recuerda como uno de los mejores jugadores que han vestido la camiseta blanquiazul a lo largo de la historia del club. El brasileño es consciente de ello y no acaba de asimilar el cariño que todavía despierta entre los seguidores, por eso no puede asegurar que el sábado no se emocione en su regreso al estadio deportivista.



"No acostumbro a llorar, pero volver a Riazor por primera vez desde 2005... hay momentos en el que uno se emociona mucho, intentaré mantenerme firme", manifestó ayer durante la visita en Bastiagueiro al campus que lleva su nombre. "Volver a ver a esa afición en el lugar en el que he jugado tanto, con conquistas tan importantes... La ciudad y la afición tenían una relación especial con el equipo, no fue casualidad que lográsemos esos títulos, hubo victorias casi inexplicables y el público fue parte importante", recordó.



El regreso a Riazor será el colofón de unos días en A Coruña donde se siente como en "casa". "Siempre que vengo pasa algo especial", subrayó. "La ciudad y yo tenemos una relación que va más allá del fútbol, trasciende a la parte humana; es algo difícil de explicar. Yo de mi parte hice todo lo que pude, lo di todo, pero que te lo reconozcan de forma tan intensa me emociona mucho. Siempre digo que no merezco tanto", destacó el ex futbolista brasileño. "Me siento un coruñés más. No vengo todo lo que me gustaría por el trabajo, pero creo que cada vez que vengo vale la pena por todo el tiempo que estuve lejos", añadió.



Ante el Málaga verá a un Deportivo en una situación alejada de las gestas que él protagonizó en el campo. "Desde hace años estamos en una situación que no es tan agradable, tan cómoda. Disfrutamos durante muchos años, pero así es la vida, hay momentos buenos y otros que no son tan buenos, hay que estar preparados para todos", reflexionó Mauro sobre el momento que atraviesa actualmente el club deportivista.