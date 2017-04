La ciudad deportiva de la Torre y la ronda del Dépor, en 110% Blanquiazul

El coleccionable histórico del Dépor, 110% BLANQUIAZUL, sigue de ruta por A Coruña y su comarca, pero este domingo no solo se irá de paseo; hay algo más. Este producto oficial, editado por LA OPINIÓN y realizado en colaboración con el Real Club Deportivo y con el patrocinio del Concello y Abanca, ofrece tres nuevos relatos, enfilando ya el final del octavo bloque temático, Símbolos y Lugares. Dos de ellos servirán para pasarse por la ronda del Dépor, la vía dedicada al club en la urbe, y por la ciudad deportiva de la Torre, que tiene una doble conexión con la entidad centenaria. La historia que completa esta entrega de ocho páginas se centra en los símbolos identitarios del club, el escudo, el nombre y la camiseta, y su evolución a lo largo de las once décadas de vida del Dépor. Todos los datos y una espectacular doble en la que se podrá comprobar in situ los cambios que se han producido en la zamarra blanquiazul.



La ciudad deportiva de la Torre es hoy un elemento más del día a día de muchos coruñeses y hace dos décadas formaba también parte de la vida cotidiana del Superdépor. Antes de que ese equipo histórico se ejercitase en unas condiciones no adecuadas a sus logros, el propio club compró unos terrenos en la zona y quiso realizar su propio complejo deportivo, mucho más ambicioso que el actual, el que podía haber sido el pretérito Abegondo. Pero la cercanía de los terrenos respecto a la Torre y una fuerte contestación vecinal obligaron a derribar unas obras que ya habían arrancado sin licencia a mediados de los 70. Todos los entresijos de esa historia y otras casas de diario, como A Grela y Acea de Ama, presentes el domingo.



La entrega se cierra con tres páginas que recuerdan el movimiento social que se generó entre la afición para que el Dépor pudiese tener una placa en el callejero de la ciudad. Finalmente, el trabajo y la insistencia dieron sus frutos a finales de 2012. Las imágenes y toda la secuencia de esta lucha.