Guilherme "El Málaga viene de ganar al Barcelona, tenemos que estar atentos"

Guilherme advirtió del peligro que supone la visita del Málaga este sábado a Riazor después de que el conjunto andaluz haya demostrado el potencial de su plantilla con dos triunfos consecutivos, el más reciente ante el Barcelona (2-0), y abogó por "estar atentos" para sacar el encuentro adelante.

"En LaLiga no hay equipo fácil, el Málaga viene de ganar al Barcelona, es un equipo muy difícil, con buenos jugadores, y tenemos que estar atentos y hacer un buen papel para conseguir la victoria", comentó.

A pesar de la necesidad de puntos que tiene el Deportivo, Guilherme indicó que los futbolistas del conjunto blanquiazul deben "intentar jugar tranquilos para no tener presión y conseguir los tres puntos".

El centrocampista admitió que "va a ser difícil" superar al Málaga, pero se mostró confiado en que el equipo lo va a "conseguir" después de haber enlazado cuatro partidos sin ganar.

"Estamos pasando un momento difícil de no ganar, pero con pensamientos positivos para hacer un buen partido y lograr la victoria porque necesitamos los tres puntos. Confío en mí, en mis compañeros, en todos los que trabajan en el Deportivo para salir de esta situación. Esperamos dar un paso hacia la salvación ante el Málaga", deseó.

Guilherme asumió que la plantilla tiene "la culpa" por no haber ganado los últimos compromisos, si bien matizó que deben "mirar adelante".

Además, comentó que los jugadores les deben "mucho a los aficionados" esta temporada, una deuda que tratarán de compensar ante el Málaga.

En ese partidos será homenajeado su compatriota Mauro Silva, que fue campeón del mundo con la selección de su país y ganó los seis títulos que lucen en las vitrinas del Deportivo, en el que militó desde 1992 hasta que se retiró en 2005.

"No le conozco personalmente, pero sí conozco su historia, es un ídolo para el Deportivo y los brasileiros, un gran jugador, y solo tengo que ver las cosas buenas que hizo en su carrera. Sin compararme con él tengo que intentar hacer lo que él hizo en el Deportivo", declaró.

Para poder tener esa oportunidad de firmar una trayectoria similar a la de Mauro Silva en el Deportivo, primero el club debe llegar a un acuerdo con el equipo al que pertenece, el Udinese, y adquirir sus derechos ya que su cesión incluye una opción de compra.

"Aún no tengo nada sobre mi futuro, el pensamiento está más en ganar al Málaga y lograr la salvación. Lo otro depende solo del Deportivo (tiene opción de compra), pero conmigo no han venido a hablar. Tengo un acuerdo, pero nadie me ha dicho que estén hablando con Udinese para comprarme", explicó.