Mel: "La presión causa que el rendimiento no sea el esperado"

Pepe Mel encuentra en "la presión por querer salir cuantos antes" de la zona de peligro la causa de los cuatro partidos consecutivos que su equipo lleva sin ganar -un empate y tres derrotas-. Esa necesidad de escapar de los puestos de abajo es lo que provoca que el rendimiento de los futbolistas "no sea el esperado", según el entrenador blanquiazul.



El técnico busca soluciones para que sus futbolistas "entiendan que cuando compiten bien son difíciles de ganar, pero cuando no lo hacen, y no sé por qué, somos vulnerables", explicó el madrileño ayer en Abegondo. "Tenemos que recuperar lo que tuvimos en los cuatro primeros encuentros, en los que el equipo estaba junto, no dejaba espacios, no dejaba abiertos los partidos. Es algo que hicimos muy bien entre el partido del Atlético y el del Celta. Era difícil hacernos gol y no dejamos espacios", expuso Mel con razón pues en esos cuatro encuentros encajó un gol en tres de ellos y en otro -el de El Molinón- mantuvo la portería a cero. "En Valencia perdimos todo eso", reconoció.



"Necesitamos tener cierta seguridad de medio campo para atrás", añadió el entrenador blanquiazul, que insistió en que su equipo tiene que "encontrar el término medio" entre la defensa y el ataque. Con todo, el madrileño sigue convencido de la salvación de su equipo. "Cuando le ganamos al Barça pensé: esto va a salir y puede ser muy bonito; ahora pienso que va a salir igual, aunque será menos bonito", explicó sobre lo que piensa de la situación. Todo empezó en el clásico gallego en Riazor, de donde el Celta se llevó los tres puntos y el Deportivo se olvidó de jugar.