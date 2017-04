Pepe Mel: "El Deportivo que yo sueño no ha venido todavía por A Coruña"

Pepe Mel ha valorado positivamente la victoria ante el Málaga (2-0), que acerca a su equipo a la permanencia, pero al mismo tiempo ha admitido que el equipo con el que él sueña "no ha venido por A Coruña todavía".

"El Deportivo que yo sueño no ha venido por A Coruña todavía. Hay que salir de esta situación. Si esto va bien y el club entiende que este cuerpo técnico continúe, el Deportivo que yo sueño se trabajará en verano. El Dépor tiene que estar en Primera sí o sí", explicó en rueda de prensa.

El técnico señaló que en el césped de Riazor vio "un partido con equipos muy parecidos en la primera parte" y reconoció que al equipo le ha "costado" adquirir la "intensidad que requiere un partido de este calibre".

"No es una excusa, pero el campo estaba seco, seco, seco y eso que lo hemos regado bastante. Eso hace que todo sea más lento y previsible. En la segunda parte el equipo le ha metido una marcha más y ha sido justo vencedor", comentó.

Mel se quedó con el valor del triunfo: "Hemos cambiado de digito, hemos pasado al tres (31 puntos), que era una obsesión, es ganar con portería a cero, es hacer dos goles, y es un poco de confianza a futbolistas que la necesitaban", dijo.

"He visto hacer cosas a los jugadores con 2-0 y la victoria en el bolsillo que no se atrevían con 0-0. El estar apretados por detrás te da apresuramiento y eso en el fútbol no es bueno", opinó.

Añadió que su equipo tuvo la "suerte de que al poco de empezar la segunda parte" hizo gol e insistió en que "hay futbolistas que tienen mucho más fútbol dentro pero están obsesionados con hacer ciertas cosas para que el equipo salga de la zona comprometida en la que está".

"Yo les quiero inculcar esa cordura para salir de ahí, pero unido con sus cualidades individuales para hacer un juego más fluido", sostuvo.

Además, se refirió al enfado de Joselu cuando fue sustituido en la segunda parte tras haber abierto el marcador.

"Hablaré con él a su debido tiempo. Las ruedas de prensa postpartido son las mayores enemigas de los entrenadores porque estás a muchas pulsaciones. Todo se ve mejor con 24 horas de descanso. Hablaré con Joselu. En lo que a mí respecta entiendo que esté alterado y a pulsaciones grandes y esos errores los cometen muchos. Se va a dar cuenta de que no le ayuda", dijo.