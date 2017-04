"En Riazor tenemos que jugar como si estuviéramos en peligro"

El técnico del Málaga, José Miguel González Míchel, afirmó que tienen que jugar ante el Deportivo, en Riazor, como si estuvieran "en peligro" y que sus jugadores ya no le "engañan" porque sabe "lo que pueden dar de sí", con lo que lanzó la advertencia de que "se anden con cuidado".



Míchel considera que el Deportivo es "un equipo que estaba en dificultades más por resultados que por juego y mejoró", aunque parece que "de nuevo están en una dinámica más negativa", al ser decimosextos con 28 puntos, cinco menos que el Málaga.



"En cuatro días hemos conseguido cuajar sobre el campo eso que teníamos en la cabeza. La permanencia no es matemática, pero es moral, ya que tenemos una distancia muy grande" respecto a los tres últimos, subrayó el entrenador malaguista.



El madrileño precisó que "todo eso que se hablaba del calendario" difícil que tenía el Málaga, algo que recordó "con lo que no estaba de acuerdo", al final le "ha dado la razón", si bien no quiere que "eso sea una excusa para decir que ya" han "hecho la temporada".



Para Míchel, el equipo tiene que "seguir intentando devolver toda la confianza que habían puesto" en ellos la afición blanquiazul, y añadió que el cambio de la situación, con dos victorias consecutivas ante el Sporting y el Barcelona, se ha debido sobre todo "al estado mental de seguridad y tranquilidad que ha ido tomando el cuerpo", y la implicación de su plantilla.