Pablo Fornals, centrocampista del Málaga, reconoció ayer que "como aficionado" no hubiera "visto" la primera parte del encuentro ante el Deportivo, en referencia al pobre espectáculo que brindó el encuentro de Riazor hasta el descanso. "La primera parte, como aficionado, no la hubiera visto. Luego nos hicieron un gol muy rápido, vino el segundo, y cuando estás con dos goles en contra fuera intentas darlo todo pero no ha podido ser", indicó en declaraciones a BeIN nada más finalizar el encuentro.



El jugador del Málaga recordó que a pesar de la desventaja el equipo andaluz tuvo "un balón al larguero" y reclamó un penalti que a su juicio era porque se lo hicieron a él, pero que el árbitro no pitó. Fornals reconoció que la "intensidad" de su equipo "ha dejado que desear" y por eso el entrenador "ha intentado buscar cambios para tratar de marcar".