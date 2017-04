Salvación virtual, secuelas reales

La felicidad casi nunca es completa. Tampoco para el Deportivo pese a lo mucho que necesitaba la victoria de ayer. Son tres puntos que le dan la vida, anímica y clasificatoriamente, pero que quedan empañados por las secuelas que deja el triunfo ante el Málaga. En forma de bajas -Carles Gil, Guilherme y Arribas se perderán por sanción la visita del próximo domingo a Anoeta- y también de mal cuerpo por detalles como el de Joselu en el momento de ser sustituido. Incomprensible la airada reacción del delantero gallego, con el que Pepe Mel anunció que hablará sobre lo sucedido cuando los ánimos estén más calmados. "Él solo se va a dar cuenta de que no le ayuda", señaló el técnico sobre su comportamiento tras el cambio.



"Hablaré con Joselu a su debido tiempo. Las ruedas de prensa son las mayores enemigas de los entrenadores porque las hacemos nada más terminar el partido, estás a muchas pulsaciones y salimos aquí generalmente muy acelerados. Todo se ve mejor con 24 horas de relax y descanso. Hablaré con Joselu. Por supuesto, en lo que a mí respecta entiendo que esté alterado y que esté a pulsaciones grandes. Es un chico y esos errores los cometen muchos en muchos equipos. Luego él solo se va a dar cuenta de que no le ayuda, pero no va más allá", argumentó Mel tras el encuentro.



La derrota del Sporting frente al Madrid en El Molinón (2-3) le da todavía más valor al triunfo del Deportivo, que acaricia la salvación con 31 puntos. A nueve se quedan los asturianos, antepenúltimos con 22, dos más que el Granada (20), que hoy recibe al Celta. Los nazarís están a once puntos del equipo coruñés y, si hoy vencen, alcanzarán los 23, con lo que seguirían a ocho de distancia. Una ventaja notable teniendo en cuenta que faltan solo seis jornadas por disputarse.



El próximo domingo, en Anoeta (12.00 horas), el Deportivo buscará acercarse un poco más al objetivo ante una Real Sociedad en plena lucha por los puestos europeos. Sin Arribas, Guilherme ni Carles Gil, el técnico deportivista echará mano de otros futbolistas menos habituales para tratar de sumar en uno de los campos más complicados de Primera.