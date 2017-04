El Dépor, salvado salvo hecatombe

Tres victorias (ante Sporting, Barcelona y Málaga), tres empates (Atlético, Betis y Granada) y tres derrotas (Celta, Valencia y Sevilla) es el balance del Deportivo con Pepe Mel en el banquillo. 12 puntos en nueve partidos (1,33 de media por jornada), a sumar a los 19 logrados anteriormente por Gaizka Garitano en los 23 encuentros que dirigió (0,82 por fecha). 31 puntos en total, una marca pobre a estas alturas de campaña, pero que este año resultan suficientes para tener la salvación garantizada gracias a los continuos pinchazos de los de abajo. Los cuatro últimos perdieron el pasado fin de semana: Osasuna, Sporting, Leganés y anoche el Granada, humillado en su campo por el Celta (0-3). Esos resultados propicios para el Deportivo hacen que el conjunto blanquiazul disponga de su máxima ventaja de la temporada sobre los puestos de descenso: nueve puntos. Tres partidos de colchón que en realidad son cuatro, ya que el Dépor tiene el golaverage a favor sobre el Sporting, antepenúltimo. El Granada, tras el desastre de ayer, se queda a once de distancia a falta de seis jornadas, es decir, con solo 18 puntos en juego.



Tal y como se ha puesto de barata la salvación, solo una hecatombe coruñesa en la recta final, unida a una reacción prodigiosa de sus rivales directos, acabaría con el Dépor en Segunda. Si no pasa nada extraño, al equipo de Mel le podría sobrar con un triunfo más para amarrar definitivamente el objetivo. Real Sociedad, Osasuna y Villarreal (a domicilio), y Madrid, Espanyol y Las Palmas (en Riazor) son los rivales que le faltan en su camino hacia la permanencia, encarrilado el pasado fin de semana con la victoria ante el Málaga, que sirvió para romper una racha negativa de cuatro jornadas sin ganar.



El Deportivo llegó a disfrutar de ocho puntos de ventaja sobre el antepenúltimo tras el triunfo ante el Barça (2-1) de la jornada 27. Luego el colchón decreció hasta los cinco tras la abultada derrota en Mestalla (3-0). El empate sin goles en Riazor frente al Granada permitió aumentar a seis la renta sobre el pozo, que ahora es ya de nueve, la máxima de la temporada. Betis (34 puntos), Málaga (33) y Deportivo (31) están virtualmente salvados, aunque todavía no de forma matemática. Más complicado lo tiene el Leganés, cuarto por la cola con 27. El conjunto pepinero sigue en caída libre. Respiró a costa del cuadro coruñés gracias al 4-0 que desencadenó el despido de Gaizka, pero aún no está a salvo. El Dépor, sí, y con la posibilidad de disfrutar, al fin, de un desenlace de Liga tranquilo.