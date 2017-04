Seis patas bajo la mesa de Mel

Pepe Mel cumple hoy 50 días desde que se hizo cargo del Deportivo, al que llegó arropado por tres hombres de su plena confianza: su ayudante Roberto Ríos, el preparador físico David Gómez y el analista José Gordillo. Otros tres técnicos que ya estaban en nómina completan su equipo de colaboradores más directos: el entrenador de porteros Manu Sotelo y los preparadores físicos José Ángel Franganillo y Julio Hernando. Todos importantes y todos al servicio de los jugadores, tanto ellos seis como el resto de profesionales que los miman. "Estamos trabajando en un club que es muy familiar -relata Mel-, rodeados por gente que se dedica en cuerpo y alma a que a los futbolistas no les falte absolutamente nada. Hablo de cuerpo médico, de fisios, de utilleros, de jardineros? incluso de Alfonso, que es el hombre de la cafetería que nos da de desayunar". Una larga lista con bastantes nombres más. Los doctores Barral y Lariño, los fisioterapeutas Adolfo, Adán y Antón, el delegado Juan Ángel Barros y el readaptador físico Fran Molano, quien ya había coincidido con Mel en el Betis, son algunos de los profesionales del Deportivo que también están estrechamente ligados en el día a día tanto a la plantilla como al entrenador y a sus ayudantes.



Roberto Ríos es la mano derecha de Mel, muy cercano tanto a él como a los jugadores, y siempre dispuesto a escucharles y a aportarles la experiencia acumulada en su carrera como futbolista. Se involucra y anima al grupo en las tareas sobre el césped, al igual que David Gómez y Julio Hernando, también muy pendientes de motivar. José Ángel Franganillo, toda una institución en el club, colabora en la parcela física y enriquece dando su punto de vista desde su discreción característica. Atento a todo desde su privilegiada posición sobre la estructura que mandó levantar Víctor Sánchez se sitúa José Gordillo, el encargado de grabar las sesiones y analizarlas para sacar conclusiones que luego ayudan en la toma de decisiones. Manu Sotelo, un referente a nivel nacional en el entrenamiento específico de los porteros, completa el sexteto de colaboradores más directos de Mel.



"La familia del Dépor"



Son los hombres de Pepe, seis patas bajo la mesa del técnico para sostener un proyecto con visos de ser duradero. "Esto es la familia del Dépor. El éxito no es del cuerpo técnico de Pepe Mel, ni de los futbolistas, ni de Richard Barral. Al final, el que consigue los objetivos es el Deportivo. Lo que quiero que la gente tenga claro es que nosotros no nos hemos tomado el Dépor como un trampolín. Ojalá batamos el récord de Irureta", desea el madrileño en referencia a las siete campañas del irundarra en el banquillo de Riazor.



Entre todos forman un completo equipo de trabajo con funciones perfectamente repartidas y definidas, pero en el que cada uno trata de enriquecer al resto. A eso se abre Mel, muy receptivo y con confianza plena en los que le rodean. "Me gusta delegar y la gente que trabaja conmigo lo puede decir. Yo no estoy detrás de nadie. Lo único que espero es que ayude y logre resultados. Si no, obviamente tienes que tomar medidas a largo plazo. Con los futbolistas no soy una persona estricta, de poner leyes y reglas. Lo que sí, llega un momento en el que el jugador tiene que dar de sí lo que lleva. El entrenador no puede ser amigo del futbolista pero tampoco es un detective privado ni un policía", explica el míster. Prefiere no encasillarse en ninguno de los cuatro estilos básicos de liderazgo para dirigir a un equipo: autoritario, democrático, permisivo y persuasivo. "Uno tiene que ser un poco una mezcla de todos", argumenta desde su despacho en Abegondo.



Lo que sí tiene claro es que el objetivo grupal, en este caso la permanencia, está por encima de cualquier cosa: "Desde el cuerpo técnico lo que queremos es poner todo a disposición de los futbolistas para que ellos sepan el camino que nosotros les inducimos a llevar, y todo desde el planteamiento de pensar que dentro del grupo la individualidad resalta, y desde la individualidad el grupo queda mermado. Nosotros solo conseguiremos nuestros objetivos pensando que el Dépor es un grupo", recalca Mel, quien tiene pendiente una charla con Joselu sobre la reacción del ariete tras su sustitución en el partido del sábado ante el Málaga.