Nuevo Dépor en Anoeta

Pepe Mel prepara la visita del domingo a Anoeta (12.00 horas) condicionado por las bajas por sanción de tres titulares: Alejandro Arribas, Guilherme dos Santos y Carles Gil. Vieron la quinta amarilla en el encuentro del pasado sábado frente al Málaga y, por lo tanto, tendrán que cumplir un partido de sanción. Tres ausencias importantes que obligarán al técnico a echar mano de varios de los menos habituales en busca de otro buen resultado con el que seguir avanzando hacia la permanencia, un objetivo que, en cualquier caso, todavía no quedará garantizado de forma matemática este fin de semana. Con nueve puntos de margen sobre el descenso, más el golaveraje, el Dépor se ha liberado de las urgencias clasificatorias que lo atenazaban y Mel confía en que esa relativa tranquilidad sirva para el equipo siga creciendo y sea capaz de ofrecer su mejor versión en el campo de la Real Sociedad.



En el eje de la zaga regresará al once Raúl Albentosa, quien en las últimas jornadas ha perdido protagonismo por lo bien que está rindiendo Arribas como pareja de Sidnei en el centro de la defensa. El brasileño acumula mucha fatiga muscular y ayer optó por no salir al césped en el primer entrenamiento de la semana. Fue por simple precaución y, en principio, su concurso frente a la Real Sociedad no corre peligro. Tampoco el de Pedro Mosquera, el otro futbolista que ayer se ejercitó al margen. El exmadridista, que jugó infiltrado contra el Málaga, hizo la primera parte del entrenamiento con el grupo y luego realizó tareas individualizadas bajo la supervisión del readaptador físico, Fran Molano.



Otro coruñés, Álex Bergantiños, tiene muchas posibilidades de formar desde el inicio el domingo no solo por la sanción de Guilherme sino también por esos problemas físicos de Mosquera. El que repetirá seguro en el doble pivote será el costarricense Celso Borges. Sin Carles Gil para la mediapunta, Mel cuenta con varias alternativas para suplir al valenciano. Fundamentalmente, dos: Emre Çolak de enganche o bien jugar con los dos puntas a la vez, Joselu y Andone.



Navarro, con el grupo



La buena noticia de la jornada de ayer en Abegondo la protagonizó Fernando Navarro, en la fase final de la recuperación de la lesión muscular de grado 1-2 que le impidió estar disponible para los últimos tres encuentros. El lateral catalán realizó ayer todas las tareas con aparente normalidad junto a sus compañeros, aunque todavía está pendiente de recibir el alta médica. En el entrenamiento de ayer participó el fabrilista Edu Expósito. El mediocentro del filial ya fue convocado por el técnico madrileño para la visita a Mestalla de hace cuatro jornadas.