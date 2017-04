La Real, muy necesitada ante un Dépor que no cae en Anoeta desde 2010

La Real Sociedad afrontará su partido del domingo en Anoeta obligada a ganar para no perder la estela del Athletic en la lucha por Europa, en su encuentro ante un Deportivo que no pierde desde 2010 en San Sebastián.



Los números para clasificarse para Europa van a exigir a los donostiarras hacerse fuertes en su estadio porque tienen dos salidas difíciles, a Valencia y Vigo. La estadística no favorece esa pretensión porque en los últimos años los coruñeses han sido muy competitivos en Anoeta, donde empataron el curso pasado 1-1, también hace dos años (2-2) y en la campaña 2012-13 (1-1). El último triunfo local data de 2010, cuando la Real goleó 3-0 al Dépor.