"No estamos salvados, jugando bien o mal hay que seguir ganando"

Alejandro Arribas (Madrid, 1989) no estará el domingo contra la Real Sociedad, aunque no será porque el entrenador prefiera a otro compañero por delante de él. El central madrileño ha recuperado el papel capital en el eje de la defensa del que disfrutó desde que se incorporó la temporada pasada y se perderá el partido en Anoeta por acumulación de tarjetas. La llegada de Pepe Mel al banquillo le ha devuelto un protagonismo que perdió con Gaizka Garitano y que le llevó a deslizar una posible salida en el mercado de invierno. Ante el Málaga el sábado pasado firmó su mejor actuación del curso y se siente importante. Piensa en el futuro tras la balsámica victoria ante los andaluces, pero avisa de que el Deportivo no ha conseguido todavía la permanencia.



- ¿Se ve más despejado el horizonte tras ganar al Málaga?



-Se ve todo distinto porque nos hemos alejado tres puntos más del descenso. Es una semana más tranquila y se nota en que estamos todos más contentos.



-¿Cundió el nerviosismo después de cuatro partidos seguidos sin victorias?



-Creo que no. El equipo seguía trabajando bien, a pesar de que en Valencia y en Sevilla no estuvimos al nivel. Contra el Granada y contra el Celta en casa el equipo quizá se mereció más de lo que acabó consiguiendo.



-¿Qué les animaba más en ese momento, la confianza en su propio trabajo o los malos resultados de los perseguidores?



-La distancia a la que estábamos, que nos permitía seguir un camino. Desde que llegó Pepe (Mel) hemos sumado puntos, que era lo realmente importante. Ahora se ve todo un poco mejor que antes.



-¿Qué les ha aportado Mel?



-Sobre todo se notó en que la gente se activa: los que juegan quieren seguir jugando y los que no lo hacen quieren tener una oportunidad con el nuevo entrenador porque todos partimos de cero. Todo el mundo vuelve a coger esa ilusión y esas ganas de poder participar.



-¿La evolución futbolística sigue pendiente?



-Al no estar en una situación cómoda, el equipo quizá no está haciendo el fútbol que le gustaría y está corriendo menos riesgos de los que debería, pero la clasificación manda. A ver si el año que viene estamos más cómodos y se puede ver a un Dépor mucho mejor.



-¿Dan por hecha la permanencia?



-Hasta que no esté matemáticamente confirmado, no. Ya sabemos que en las últimas jornadas los equipos de abajo aprietan mucho y suman puntos. Nosotros tenemos que seguir sumando para que llegue cuanto antes.



-¿Preveían verse a estas alturas con 31 puntos?



-Teníamos la ilusión de colocarnos en una zona media y tranquila, pero no ha ocurrido. Durante toda la temporada hemos estado peleando por los puestos de abajo. Es lo que nos ha tocado. Esperemos el año que viene trabajar más y mejor para estar en otra situación.



-¿Qué ha ocurrido para llegar a esta situación?



-No lo sé. A lo mejor el cuerpo técnico que estaba no acertó, los jugadores no estuvimos al nivel que nos correspondía y el club quizá no acertó tampoco en todas esas cosas. Ninguno hemos estado al nivel y eso ha sido un poco la causa de que no estemos en otra posición en la clasificación.



-Ha sido de los más beneficiados por el cambio de entrenador...



-El anterior (Gaizka Garitano) no confiaba mucho en mí o confiaba más en otros dos grandes jugadores como Sidnei y Albentosa; ahora con Pepe Mel he tenido más confianza y me ha dado oportunidades para demostrar que puedo jugar y hacerlo bien. Siempre intento responder.



-¿Ha cambiado eso su percepción? Habla mucho del año que viene cuando hace unos meses deslizó una posible salida...



-Hablo del año que viene porque el club es lo más importante. Esté quien esté, porque siempre hay movimientos, cambios de jugadores, de técnicos y no sabemos quiénes vamos a estar y quiénes no, eso siempre es así, lo más importante es que el club lo haga bien y estar mejor que ahora.



-¿Han cambiado no obstante sus perspectivas de futuro en el equipo?



-Lo que dije es que si aquí no podía jugar, que era lo que yo quería, pues que obviamente, como todos los jugadores que quieren jugar, tendría que buscar oportunidades en otro sitio. Ahora estoy contento porque puedo demostrar que puedo dar un buen nivel. Era lo que yo buscaba. Tengo dos años más de contrato aquí y estaría muy contento de estar en el Deportivo mucho tiempo.



-¿Cree que jugó el sábado contra el Málaga su mejor partido desde que llegó al Deportivo?



-Siempre hay momentos en los que uno está mejor o peor. Trato siempre de trabajar igual, pero es verdad que cuando juegas habitualmente te encuentras mejor, con más confianza y con ganas. Eso se traduce en un mejor rendimiento y estoy contento por el momento que atravieso y por participar.



-¿Recuperó sensaciones defensivas el equipo tras varias jornadas encajando muchos goles?



-Es verdad que contra el Valencia y el Sevilla no estuvimos defensivamente acertados y nos costó goles, pero fuera de casa a todos los equipos les cuesta más. En casa es diferente, hemos encajado pocos. Llevamos ya dos seguidos con la portería a cero.



-¿Se verá a partir de ahora un Deportivo más suelto, menos cauto?



-La situación de la tabla te hace ser más cauto y tratar de amarrar los tres puntos, que es lo primordial. El Deportivo todavía no está salvado, el equipo tiene que seguir igual, trabajando bien y sobre todo ganando, ya sea jugando bien o mal, de lo que se trata es de ganar y de continuar sumando puntos.



-¿Han calculado dónde estará el horizonte de puntos de la salvación?



-Nuestro objetivo es llegar a hacerlo mejor que la temporada pasada, que son los 42 puntos. Está muy lejos y es complicado, pero queremos sumar los máximos puntos posibles y conseguir el objetivo, me da igual que sea con 30 o con 53; el objetivo es salvarse y cuanto antes lo hagamos mejor.