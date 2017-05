Mel afianza el once en Riazor

Pepe Mel aprovechó el entrenamiento del Deportivo de esta mañana en Riazor para repasar aspectos tácticos con los mismos once jugadores que probó ayer en Abegondo y que planea alinear el domingo en el estadio de la Cerámica (20.00 horas). Según estos ensayos, Raúl Albentosa y Carles Gil serán las únicas novedades en la formación inicial con respecto al equipo titular que presentó la pasada jornada en Riazor frente al Espanyol.

Por delante de Lux repetirán Juanfran y Navarro en los laterales, con Albentosa y Arribas en el eje de la zaga. El valenciano, que vuelve tras sanción, deja fuera del once a Álex Bergantiños, que jugó de central el pasado domingo. En la línea medular Borges acompañará a Guilherme en el doble pivote, quedando fuera del once el fabrilista Edu Expósito. Las bandas serán para Carles Gil, que fue suplente ante el Espanyol, y Ola John. Çolak, en la mediapunta, y Andone, en la delantera, completan la formación que tiene previsto alinear Mel frente al Villarreal.

Mañana la plantilla volverá a Abegondo y el sábado trabajará nuevamente en Riazor a puerta cerrada, en la que será la última sesión previa al encuentro del domingo correspondiente a la jornada 37 de Primera División. Esta mañana Mosquera volvió a completar todas las tareas con normalidad junto al resto de sus compañeros. Sidnei, en cambio, sigue al margen. Descartados por lesión están Luisinho y Joselu.