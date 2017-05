Carles Gil: "Sabemos que solo nos valen los tres puntos y a eso vamos"

Carles Gil subrayó esta mañana la importancia del partido en Villarreal para sellar la permanencia sin depender de terceros. El centrocampista recordó que el Deportivo no está a expensas de nadie más para confirmar su continuidad en Primera División una temporada más. "A estas alturas es una final, sabemos lo que necesitamos para salvarnos y es una victoria. Sabemos que solo nos valen los tres puntos y a eso vamos a Villarreal", manifestó el centrocampista. "Tenemos la suerte de que una victoria nos salva, no dependemos de nadie. Ya metidos en esto es la mejor situación", añadió.

El Deportivo dispone actualmente de una ventaja de cinco puntos sobre el Sporting cuando tan solo quedan seis por disputarse, pero Carles Gil recomendó no fijarse en lo que hagan los asturianos ante el Eibar en Ipurua. "No pienso nada en ese partido, como me ponga a pensar en el otro es lo que me faltaba. No dudo de la profesionalidad de los jugadores, todos queremos salir a ganar aunque no nos juguemos nada", indicó acerca de la manera en lo que afrontará el encuentro el Eibar, que busca confirmar la octava plaza en la clasificación motivado por las primas económicas pactadas a principio de temporada.

Carles Gil destacó que el equipo mantiene la "confianza" a pesar de los resultados de las últimas jornadas y se mostró coprensivo con los aficionados que han perdido parte de su fe en la plantilla. "Está claro que entendemos que la gente haya perdido la confianza porque al final si no ganas lo va haciendo. Cada partido es un mundo y lo que tenemos que hacer es olvidar todo lo que ha pasado durante la temporada y centrarnos en el Villarreal", señaló