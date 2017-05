"Lo importante es salvarnos, sea como sea, pero queremos lograrlo ganando"

Bruno Gama quiere quitarse cuanto antes de encima el gran peso que supone la incertidumbre de no haber sellado todavía la permanencia de forma matemática. Reconoce que hay "nerviosismo" en el vestuario por haber llegado a esta "situación complicada" para la que no encuentra una explicación: "No sabemos el porqué. Si no, seguramente ya lo habríamos arreglado".



- ¿Está siendo una semana diferente, con más nerviosismo?



-Es una semana complicada porque llevamos ya dos jornadas para cerrar el objetivo, contra Osasuna y Espanyol, y aún no lo hemos hecho. Ese nerviosismo es normal en esa situación de estar ahí, a punto, y todavía no haberlo conseguido, sabiendo que quedan dos jornadas.



- ¿Ve a Pepe Mel especialmente activo estos últimos días?



-Sí, aunque otras semanas también lo ha estado. Ahora sí que es verdad que cada vez estamos más cerca del final y queremos cerrar esto. Es normal que toda la gente esté con un poco más de nervios y enchufada para que esto termine bien de una vez.



- ¿Costó recuperar los ánimos tras la derrota ante el Espanyol?



-Después de un partido así, y más jugando en casa, en el que no consigues el objetivo, es verdad que hay siempre esa tristeza y ese enfado por no haberlo logrado, pero después hay que conectarse otra vez para lo importante ahora, que es el Villarreal, animar a la gente, estar todos juntos y sacar esto.



- ¿Y ve a la gente animada de verdad?



-Sí. Sabemos que la situación es complicada pero intentamos ser positivos y animarnos unos a otros.



- El empate puede valer, pero el único resultado que garantiza el objetivo es la victoria ante el Villarreal. ¿Saldrán a ganar sin pensar en nada más?



-Claro. Queremos pensar en nosotros mismos y ganar, que es lo que nos hace sentir felices, ganar y poder ir para casa tranquilos. Nos falta eso. Queremos cerrar la permanencia así. Es lo que nos gustaría.



- ¿Salir a empatar en un campo así sería una condena segura?



-Sí. Ahora mismo queremos la victoria, que es lo que nos deja seguro salvados. Si sumamos un punto, podría darse un triple empate que nos perjudica. Hay que pensar, saber lo que nos jugamos, y no ir como locos. Hay que intentar marcar, sabiendo que lo que vamos a buscar son los tres puntos.



- ¿La forma de llegar a la meta también es importante?



-En mi manera de ver las cosas, lo importante es la permanencia, sea como sea, pero claro que lo que queremos nosotros mismos es lograrlo ganando porque el sentimiento es diferente, te vas feliz a casa y ves las cosas de otra manera. Puede ser que nos quedemos salvados por lo que haga el Sporting en Eibar, y al final estás salvado, pero la sensación no es la misma.



- La afición casi confía más en un pinchazo del Sporting en Ipurua que en lo que pueda hacer el Dépor en Vila-Real...



-Eso puede pasar. Sabemos que vamos a tener un partido complicado ante el Villarreal, que es un rival muy fuerte en su casa y que además juega para estar en Europa. Nosotros peleamos por la permanencia, tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos y darlo todo. También es difícil jugar en Eibar, y puede pasar que el Sporting no gane y así ya estaríamos salvados, pero vamos a pensar en nosotros mismos para ofrecer una imagen buena, que es lo que queremos en este tramo final.



- ¿Por qué se ha llegado a esta situación?



-Es complicado decir por qué. Lo que queríamos era haber cerrado esto antes. Es verdad que las cosas fueron pasando y todavía parece que nos falta siempre algo. Claro que no sabemos el porqué; si no, seguramente ya lo habríamos arreglado. No hay que pensar en lo que pasó atrás sino en lo que viene, estar juntos, unidos y sacar esto.



- ¿Es un problema de fútbol, de actitud o de debilidad mental?



-Creo que al final la cabeza influye en todo. Cuando estás en un estado de ánimo bueno, cuando vas ganando, las cosas salen más y fluyen más. Cuando pierdes y llega el fin de semana siguiente y vuelves a perder, al final te cuesta más. Lo que nos ha faltado hasta ahora ha sido mantener una dinámica buena de una, dos o tres victorias seguidas, porque eso da un ánimo diferente al equipo.



- ¿Qué balance hace de su temporada a nivel personal?



-Está siendo una campaña diferente, irregular. He vivido de todo esta temporada. No es la temporada que me gustaría a mí o a cualquier jugador, pero estoy aquí para ayudar siempre que el míster entienda que debe ser así. Eso es lo que quiero. Estoy contento de estar aquí pero claro que quiero estar siempre jugando, que es lo que le gusta a cualquier futbolista.



- ¿Qué le faltó para dar su mejor nivel?



-Es complicado. Siempre intento dar lo mejor de mí, y unas veces sale mejor y otras peor. No busco explicaciones sino que lo que busco es dar siempre lo mejor cuando me toca jugar. Por mi cabeza lo único que pasa es trabajar cada día, intentar ser mejor y ayudar al equipo dentro del grupo. Siempre que pueda jugar, intento dar lo mejor.



- La afición se ha volcado con el equipo sin recibir nada a cambio, ¿cuál es su mensaje para los seguidores?



-Solo podemos agradecer el apoyo que nos dan. Siempre están ahí con nosotros, en casa y también cuando jugamos fuera. Nos falta una victoria para animarlos.



- ¿Qué es lo que más le preocupa del Villarreal?



-Va a ser un partido duro. Ellos son muy fuertes en su casa, juegan bien y tienen un fútbol bastante bonito, pero nosotros también nos jugamos mucho en ese partido. Por eso va a ser complicado y duro para los dos lados.



- ¿Se va a ver un Deportivo valiente, como el de la segunda parte frente al Espanyol, o más precavido?



-No puedo decir lo que se va a ver, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, juegue quien juegue, todo el mundo lo va a dar todo. Vamos a intentar estar juntos y ser fuertes como grupo.



- ¿Se imagina tener que llegar a la última jornada, frente a Las Palmas en Riazor, con el objetivo todavía pendiente?



-No lo querría. Ya me pasó una vez y sé lo que es estar ahí en ese último partido necesitando la victoria. Por eso sería importante no llegar a esa situación en la última jornada.