"Económica y deportivamente, el Dépor está por debajo de su afición"

Tino Fernández reconoció ayer ante cerca de un millar de socios que el Deportivo "económica y deportivamente está por debajo de dónde está su afición". El presidente del club blanquiazul presidió el acto de entrega de las insignias de oro y de plata a los asociados con 50 y 25 años de fidelidad ininterrumpida y en su discurso admitió que el equipo no está al nivel de su masa social, afirmación que realizó tras comprobarse "cuánta gente va al campo, cuántos abonados tenemos, cuántos accionistas, el seguimiento que tenemos en televisión, somos el octavo o noveno, pero no en la clasificación", expresó el dirigente blanquiazul.

En acto festivo, celebrado en Palexco, para premiar a 15 socios con la insignia de oro y a 692 con la de plata, Fernández Pico quiso transmitir "un mensaje de ilusión como la que tiene el consejo" que preside. "Es importante mejorar. La historia es muy importante para tener claro en la vida quién es cada uno, de dónde venimos, cuáles son nuestros valores, para entender cómo tenemos que vivir la realidad , el futuro y lo que nos sucede. Pero también hay que saber el fútbol es presente y futuro. De la historia no comemos. Tenemos un ejemplo muy próximo, el Banco Pastor, la gran historia de una gran institución", puso a modo de ejemplo. "De la historia no se come", insistió.

Tras hacer un repaso por la situación económica de la entidad -"trabajamos en tratar de reestructurar una deuda que nos permita pagar en más tiempo una deuda importante, en torno a 93 millones, aproximadamente unos 50 a corto plazo que hay que pagar y genera problemas a confección de la plantilla"-, recordó que el "principal activo" del club es su gente. "Somos un club distinto, pues a pesar de las dificultades, de estar en el mayor concurso de acreedores, somos del Deportivo". "Nunca rompáis el carnet, pase lo que pase. Nunca dejemos al Deportivo solo, que es fundamental, la ilusión y la cosa más importante en lo emocional que tenemos y que nos une a todos aquí", cerró Tino Fernández.

El día festivo se inició a mediodía con la entrega de la insignia de oro a los socios que cumplieron 50 años -acto que se retrasó porque el presidente viajó a Madrid-, que por la tarde recibieron su diploma, aunque ya no todos pudieron asistir. Sí lo hizo el matrimonio formado por Raquel Gómez y Gabriel Nieto, que juntos cumplieron esos 50 años. A continuación, los abonados con 25 años de antigüedad recibieron también su emblema, que recogieron de manos de los directivos, a quienes acompañaron Arsenio Iglesias, Dagoberto Moll y otros exfutbolistas y técnicos del club blanquiazul.