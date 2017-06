Guilherme, atado el último día

Guilherme dos Santos Torres (Santo André (Brasil), 5 de abril de 1991) firmó ayer el contrato mediante el que queda vinculado al Deportivo las cuatro próximas temporadas. El club coruñés había decidido a principios de año ejecutar la opción de compra que figuraba en el compromiso de cesión, rubricado con el Udinese el verano pasado, pero tuvo que aguardar hasta el último día (15 de junio de 2017) para poder hacerlo efectivo debido a las exigencias del club italiano y a la pretensión del deportivista de rebajar las condiciones. "Al final hemos conseguido una forma de pago interesante, algo que hay que agradecerle al Udinese, y podemos anunciar que el jugador ya pertenece al Deportivo,", afirmó Tino Fernández antes de iniciar el acto de entrega de las insignias de plata del club a los socios que cumplieron 25 años de fidelidad.

El centrocampista brasileño era uno de los principales objetivos de la dirección deportiva, que contaba con el aval de Pepe Mel en este mercado de verano. El rendimiento del futbolista en su primera temporada con la camiseta blanquiazul satisfizo a los técnicos de la entidad, aunque es el potencial que ven en el jugador la principal causa por la que decidieron apostar por hacerse en propiedad con sus derechos. Fuentes del club blanquiazul aseguran que, con 26 años, es un futbolista que todavía está por ofrecer su mejor fútbol. Guilherme se convierte de esta forma en el segundo fichaje del club deportivista para el curso 2017-18, tras el de Fede Cartabia, que se convirtió en jugador en propiedad en enero pasado. Esta es la primera incorporación que cierra el club coruñés en el mercado de verano, en el que están previstas varias llegadas. "Algunas de las operaciones en las que estamos trabajando pueden fructificar la próxima semana", afirmó Tino Fernández.

El máximo dirigente del club blanquiazul justificó que hasta la fecha no hayan conseguido cerrar más incorporaciones. "El mercado es un poco caro y además va lento", afirmó. De todas formas mostró cierto optimismo ya que confía en anunciar en breve la llegada de nuevas caras. "Algunas operaciones en las que estamos trabajando pueden fructificar la semana que viene", añadió el presidente. "Tenemos muchos frentes abiertos, pero hay que tener en cuenta que hay competiciones, como la segunda División, que todavía no finalizaron", agregó Fernández Pico. La operación llegada también está ralentizada porque todavía desconocen a cuánto ascenderá el límite salarial. "Estamos trabajando" en la negociación de la deuda, y reconoció que van "avanzando", pero también aseguró que "hasta que se cierre alguna de las opciones que barajamos no se puede anunciar nada". De todas formas, "no estamos cerca todavía", aclaró.

El objetivo es solucionar el problema económico que se agravó con la sentencia del Supremo que aumentó la deuda privilegiada en 21 millones de euros, ahora asciende a algo más de 50 millones, pero también pretenden lograrlo "antes de que se cierre el mercado de verano, porque se lo conseguimos solucionar cuando se cierre ya no tendría efectos" con respecto al límite salarial. Ahora mismo la dirección deportiva trabaja sobre la base del año pasado, unos 24 millones de euros, pero Tino Fernández también había afirmado que tiene "unas directrices que yo le marqué con otras cantidades", a la espera de que LaLiga aumente el tope salarial para seguir fichando. Lo que ya no dijo el presidente deportivista es en cuantos futbolistas piensan para reforzar al equipo. "Ya dije más veces que no voy a decir un número porque al final puede ser uno más o uno menos. Tenemos claro lo que queremos", aseveró el mandatario blanquiazul.