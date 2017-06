Fede Valverde, a punto

Federico Valverde (Montevideo, 22 de julio de 1998) está a punto de convertirse en nuevo futbolista del Deportivo para la temporada 2017-18 en calidad de cedido. El centrocampista uruguayo militó la pasada temporada en el Castilla en Segunda División B, equipo al que llegó tras ser fichado por el Madrid con 17 años y cuando apenas había disputado 13 partidos con el Peñarol. La dirección deportiva del club coruñés lleva tiempo intentando conseguir su cesión, pero su brillante papel en el Mundial sub 20, celebrado en Corea del Sur en mayo y junio pasados, llamó la atención de otros equipos.

Valverde puede jugar en cualquier demarcación del centro del campo e incluso puede hacerlo de mediapunta. Dicen de él que es un jugador de buen disparo y con muy buena visión de juego, pero además también destaca en la parcela de contención, ya que se trata de un joven de buena estatura (1,83) y también de gran complexión física. Es un jugador al que le gusta estar en contacto con el balón y que siempre mira hacia la portería adversaria. La llegada del charrúa significaría que Marlos Moreno no cumpliría en el Deportivo la segunda temporada a la que tiene opción el club, ya que ocupa plaza de extracomunitario. Inicialmente las dos restantes están reservadas para Sidnei y para Celso Borges.

En la plaza de Pontevedra están pendientes de poder cerrar ya la contratación a lo largo de esta semana, aunque los técnicos son conocedores de que Espanyol, Betis, Alavés y Leganés también pretenden la cesión del jugador. Su eclosión en el Mundial sub 20, donde obtuvo la cuarta plaza y fue distinguido con el Balón de Plata -segundo mejor futbolista de la competición-, complicó unas negociaciones que iban bien encaminadas y que tendrán que cerrarse a lo largo de esta semana con la firma del jugador por el club coruñés. De hecho, según la prensa uruguaya, el agente de Valverde, Gerardo Rabajda, se encuentra en Madrid negociando su salida a un equipo de Primera División.

Zinedine Zidane ya lo citó para realizar la pretemporada con el primer equipo, pero Rabajda cree que no tiene cabida en el equipo merengue. "No creo que sea conveniente para Fede quedarse en el primer equipo, no me parece que esté preparado. Hay que llevarlo despacio", declaró a El País de Montevideo. Y uno de los lugares más adecuados para que el futbolista continúe con su progresión es el Deportivo, el primer club interesado en su cesión, un dato que en muchos casos se tiene en cuenta, pero la presencia del Espanyol, que siempre sale beneficiado de las cesiones del Madrid, puede poner en peligro la operación.

Si el Deportivo alcanza el objetivo de traerse a Fede Valverde, los siguientes refuerzos tendrían que ser españoles o comunitarios. Y el club busca, al menos, cuatro jugadores más siempre y cuando no se produzca la salida de alguno de los hombres básicos en la plantilla de la que quiere disponer Pepe Mel. El presidente, Tino Fernández, apela siempre en estos casos a la "cláusula de rescisión" que figura en cada contrato. El máximo dirigente del club es reacio a vender, pero tampoco descartará una oferta interesante por ninguno de sus futbolistas. El ejemplo que puso hace unos días fue claro: "A Sidnei, por ejemplo, no lo venderíamos por 6 millones de euros". Y así con todos los demás.