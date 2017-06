Germán Lux pasa reconocimiento médico con River Plate

La etapa de Germán Lux en el Deportivo ha llegado oficialmente a su fin. Después de seis temporadas en A Coruña, el portero argentino continuará su carrera en el equipo desde el que dio su salto a Europa en 2007. Lux acaba de pasar el reconocimiento médico con River Plate para incorporarse al histórico conjunto de Buenos Aires después de que el club blanquiazul decidiera no renovar su contrato.

La intención del guardameta era continuar su carrera en el Deportivo y así lo manifestó en varias ocasiones a lo largo de la temporada, pero la dirección deportiva prefirió no extender el contrato del argentino y buscar alternativas para la portería. Lux se desvincula así del conjunto blanquiazul después de seis temporadas en las que ha alternado la titularidad con etapas prolongadas sin jugar.

Llegó en verano de 2011, inmediatamente después del descenso, y apenas jugó en sus dos primeros cursos. Se hizo un hueco en el equipo coincidiendo con el segundo descenso, pero la irrupción de Fabricio volvió a restarle protagonismo. En estas dos últimas temporadas recuperó su rol de titular y ha sido uno de los jugadores más destacados en el campeonato recién finalizado. Sus actuaciones, sin embargo, no le han servido para renovar.

El club le busca ahora sustituto, aunque tiene dos porteros en nómina. A pesar de que cuenta con Rubén Martínez y Tyton, la dirección deportiva se está moviendo en el mercado para fichar un portero. David Soria, guardameta del Sevilla, es el principal candidato.