El Dépor traspasa a Pablo Insua al Schalke 04

El Dépor acaba de hacer oficial el traspaso de Pablo Insua al Schalke 04 por algo más de tres millones de euros. El canterano firmará por cuatro temporadas con el conjunto minero tras el acuerdo entre ambas entidades que, según ha revelado el equipo coruñés, tiene fecha efectiva del 5 de julio. La oferta alemana llegó la semana pasada y al principio quedó perfilado el acuerdo que se hace público justo después de que el Dépor cancelase su deuda privilegiada con Hacienda para así poder ahorrarse entregarle a la Agencia Tributaria el 25 por ciento del traspaso. Desde la plaza de Pontevedra se trabajaba en un escenario en el que querían el pago casi al contado no por el 100% de los derechos y que se incluyese en el acuerdo una cláusula de recompra. El jugador acepta la propuesta teutona después de dos cesiones al Leganés y que no viese claro su futuro en el primer equipo con Sidnei u otro fichaje, Arribas y Albentosa por delante.



"Desde que llegó la opción del Schalke 04 no me lo pensé. Es un club muy grande de Alemania, una oportunidad muy buena, estaba claro", apuntó el propio Pablo Insua a los medios de comunicación del club germano justo al hacerse pública su contratación.