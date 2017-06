El Dépor vende a Insua al Schalke 04

El acuerdo con Abanca para refinanciar la deuda fue el pistoletazo de la operación salida en el Deportivo. El club coruñés hizo ayer oficial el anuncio de su primer traspaso, el de Pablo Insua al Schalke 04, después de una semana de negociaciones con la entidad de Gelsenkirchen. El central, uno de los canteranos con mayor proyección salido de Abegondo en los últimos años, ha sido vendido por un montante entre 3 y 3,5 millones de euros más incentivos por diversos objetivos y firmará por cuatro temporadas con su nuevo equipo. El Dépor se guarda una opción de recompra y un porcentaje de sus derechos ante la posibilidad de hacer negocio con una futura venta.

"Cuando apareció el Schalke 04, no me lo pensé. Es un club muy grande de Alemania, una oportunidad muy buena, estaba claro", confesó de manera categoría el ya ex defensa del Dépor en sus primeras palabras a los medios de comunicación oficiales de su nuevo club. También aprovechó sus cuentas en redes sociales para mostrar su alegría por esta nueva aventura futbolística que se le presenta, pero en ninguno de los mensajes hubo referencia alguna al que hasta ahora era su equipo. No ha trascendido si el de Arzúa, blanquiazul desde 2006, se despedirá de manera pública de los deportivistas.

A Pablo Insua se le presentaba este verano la oportunidad de volver para quedarse en el Dépor, pero apareció el fuerte interés del Schalke 04 y no fue complicado convencer tanto al club como al propio jugador. El defensa, tras dos cesiones en el Leganés que le convirtieron en jugador de Primera, tenía desde el 5 de julio la posibilidad de luchar por un puesto con Sidnei, Albentosa, Alejandro Arribas y Róber y finalmente no entrará en esa batalla en la que el juez era Pepe Mel. Iba a ser su segundo intento para triunfar en el que es su club de formación. A las órdenes de Fernando Vázquez debutó en Segunda División y se convirtió en el mejor defensa de la categoría en la 2013-2014. La llegada de Víctor Fernández y la exigencia de Primera le hicieron dar un paso atrás, recuperó terreno en Butarque y ahora intentará afianzarse en la élite en la cuenca del Ruhr.