Finalizan su vinculación con el equipo siete jugadores

Mientras se pierde en rutas en bicicleta por El Bierzo y cuenta las horas para volver a A Coruña, la mente de Borja Valle empieza a darle vueltas a su nuevo rol, a su nueva posición, la de lateral derecho, una reconversión que planea el club para su carrera y que ya se la ha comunicado. Pierde protagonismo el extremo, nace el 2 ofensivo. "Ya lo habíamos hablado hace tiempo. Es algo diferente, una nueva etapa, y la tomo con ilusión; es una motivación extra que cojo con ganas de aprender. Debo ser una esponja para absorber todo. Si el club cree que donde más rendimiento puedo dar es ahí, voy a hacer todo lo posible para que así sea. Espero devolverles la confianza depositada en mí y, claro, que salga bien".

La idea es que, con el puesto de Laure en el aire, Borja Valle tenga el verano para convencer a un Pepe Mel, que comparte la decisión de reubicarlo, y que acompañe en esa demarcación a Juanfran o a un futbolista de nivel que tendrá que ser contratado si es traspasado. De hecho, el ex del Betis lo tiene interiorizado y ya bromea con su 'competidor'. Hace unos días ante un post de Instagram del berciano en el que ya se le veía entrenándose en el gimnasio, Juanfran le respondió en tono jocoso: "Para, animal, que al final me quitas el puesto".

"Somos amigos", avanza y se ríe Borja Valle. "No puedo tener mejor ejemplo y mejor profesor que él. Seguro que por enseñarme, no va a quedar. Hay muchos extremos que han acabado de laterales y él es uno de ellos. No sé si me saldrá igual de bien, aunque yo pondré todo de mi parte para que así sea".

No es lo mismo ser lateral de Primera que de Segunda B, pero la realidad es que la demarcación no es del todo novedosa para Borja Valle. Ya fue colocado ahí en 2014 cuando vestía en la camiseta del fenecido CD Ourense que acabó conquistando la Copa Federación con él como 2. Su técnico entonces, Luisito, ahora en el Pontevedra, tuvo fe en aquel momento y la sigue teniendo ahora. "Hemos hablado, aunque la verdad es que no es muy objetivo conmigo; nos tenemos mucho cariño. Soy mejor persona y futbolista gracias a él. Me hizo jugar en varias posiciones y una de ellas fue la de lateral; me enseñó muchísimo".

Es consciente de las diferencias y el cambio de mentalidad que conlleva su nueva posición. "Jugando de extremo, el lateral tiene que estar pendiente de ti, y si lo haces abajo, es al revés", apunta un jugador, del que el Deportivo valora su capacidad para superar líneas, sorprender desde atrás y poner medidos centros, además de sus buenos conceptos tácticos para adaptarse a las obligaciones defensivas.

Valle aún asimila el golpe del descenso del Elche, aunque está "satisfecho" con su aportación. En unos días será uno más en Abegondo. "El miércoles estoy ahí y porque no puedo ir antes...".