Quico Catalán: "Si Róber no viene, no se acaba el mundo"

Róber tendrá que estar pasado mañana en Abegondo para iniciar la pretemporada con el Deportivo, pero el Levante no ceja en su empeño de contar con el defensa "dos temporadas más" en calidad de cedido, pero con una opción de compra, que es a lo que se niega el Deportivo. "La de Róber es una buena operación y vamos a intentarla, pero si no sale no se acaba el mundo", comentó Quico Catalán, presidente del club granota, en una rueda de prensa.

El máximo dirigente levantinista culpa a los técnicos deportivistas de la actual situación del futbolista. "Hemos transmitido nuestro deseo de que vuelva a vestir la camiseta del Levante, pero para que una operación cristalice tienen que cuadrar todas las piezas del puzzle, y en esta (operación) hay tres partes", explicó Catalán.

La intención del conjunto granota, recién ascendido este año a Primera División tras solo una campaña en Segunda, es clara desde principios de año; también lo es la del Deportivo, cuyos técnicos están convencidos de que lo mejor para el central es foguearse un año más lejos de Riazor, pero la cuestión es que los valencianos no se conforman con una simple cesión sin más posibilidades.

El presidente del Levante también se refirió a Róber, que supone que no está en una buena situación. "Sabemos que no es una situación fácil para él; es un jugador gallego, de un club gallego y en su casa seguro que estará cómodo, pero el Levante es una buena opción, además, ya conoce el vestuario", expuso Quico Catalán. De momento, las negociaciones siguen paradas, pero en breve los granotas harán una última intentona ante la dirección deportiva blanquiazul.

Ola John

Pendiente de cerrar la plantilla que empezará a trabajar el próximo miércoles, de momento solo hay dos nombres confirmados como refuerzos, Fede Cartabia y Fede Valverde. Siguen sonando otros muchos, uno de ellos es Ola John, que llegó cedido en el mercado de invierno. El holandés, que pertenece al Benfica, no está entre los 24 futbolistas elegidos por el técnico benfiquista y que inició la pretemporada el pasado sábado.