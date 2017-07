Insua: "Le pido al deportivismo que deje de ser tibio con la cantera"

Pablo Insua pidió al "deportivismo" que "deje de ser tibio con la cantera" en un escrito de despedida a través de las redes sociales. El defensa de Arzúa está convencido de que el "sello Abegondo tiene que ser una característica que debe impregnar el ADN del RC Deportivo en el futuro". Una llamada a la afición y también a los rectores de la entidad blanquiazul.

Tras once años de pertenencia al Deportivo, llegó en 2006 para pasar a formar parte del equipo infantil, habla también de sentimiento y "fuerza" como señas de identidad para los jóvenes que se forman y se crían en la ciudad deportiva. "No hay mayor fuerza deportiva que la ilusión que muestra cualquier futbolista integrante de la cantera cuando tiene la posibilidad de formar parte y participar con el primer equipo", recuerda.

Insua se encontró con la oportunidad de ser importante en el primer equipo en la temporada 2013-14 cuando de la mano de Fernando Vázquez se convirtió en un fijo en el centro de la zaga. Una campaña en la que el central se estrenó con un gol en la jornada inaugural en su visita al Las Palmas y en la que el equipo blanquiazul consiguió el ascenso a Primera División.

Sin embargo, el valedor de Insua -Fernando Vázquez- no continuó al frente del equipo en su retorno a la máxima categoría y el central se vio sin la confianza de Víctor Fernández y tampoco por parte de Víctor Sánchez del Amo, sustituto del aragonés. Y llegó su marcha al Leganés.

En el club madrileño jugó las dos últimas campañas, la primera en Segunda División, donde volvió a lucir, y la segunda en la máxima categoría. Sin embargo, la experiencia adquirida no le sirve para hacerse con un hueco en el primer equipo y decidió aceptar la propuesta del Schalke, un clásico de la Bundesliga.

En su comunicado, el defensa de Arzúa se muestra "eternamente agradecido" al Deportivo, pero también hace hincapié en sus sentimientos. "No puedo admitir que se dude de mi deportivismo porque es un sentimiento que se interioriza en el día a día del Abegondo del que he formado parte", aclara. "Deseo que esto no suene a despedida sino a una hasta luego", finaliza Pablo Insua su comunicado al deportivismo.