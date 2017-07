La carta de despedida que Laure, entre lágrimas, no pudo leer

"Queridos amigos deportivistas, queridos compañeros:...". Así arranca la carta de despedida de Laure al Deportivo y a la afición deportivista. Un emotivo texto que, entre lágrimas, el futbolista no fue capaz de leer hoy en Abegondo durante la rueda de prensa de su despedida. Deja el Dépor, el club blanquiazul y la ciudad de A Coruña tras diez años que pesan a la hora de decir adiós.



El Deportivo ha difundido en sus redes sociales la carta que Laure, muy emocionado, no pudo leer este mediodía en las instalaciones de Abegondo, donde esta tarde arranca la pretemporada del curso 2017-18, en el que el madrileño ya no vestirá de blanquiazul.



A continuación reproducimos el mensaje del Dépor en twitter con el texto de despedida del que ha sido capitán deportivista.