Federico Valverde: "Es el primer paso importante en mi carrera"

Fede Valverde (Montevideo, 1998) no ha querido perder el tiempo y ha renunciado a parte del descanso extra que le correspondía tras disputar con Uruguay el Mundial sub 20 para iniciar la pretemporada con el Deportivo junto al grueso de la plantilla. "Creo que cuanto antes llegues antes estarás. Tengo que adaptarme y esto me ayudará en la comunicación y en el campo", manifestó el nuevo jugador deportivista para justificar su decisión y sumarse hoy a los entrenamientos con el equipo.

Ayer pasó el reconocimiento médico previo a convertirse en nuevo futbolista blanquiazul y subrayó la importancia de la oportunidad que le concede el Deportivo de jugar en Primera División. Dará el salto directamente desde Segunda B, donde destacó el curso pasado con el filial del Madrid. "Creo que este es el primer paso importante en mi vida (deportiva) y lo voy a intentar al máximo", aseguró el joven internacional uruguayo sobre la nueva etapa que afrontará.

Su paso por el conjunto blanco, del que procede a préstamo por una temporada, está aparcado a partir de ahora y su objetivo es ofrecer el mejor de los rendimientos con la camiseta blanquiazul. "Yo estoy aquí y voy a intentar triunfar, después que pase lo que pase", señaló sobre su regreso el curso que viene al Madrid. "Ahora estoy aquí y voy a dejar lo mejor por el Dépor y a demostrar lo que sé. Es lo que vine a hacer", insistió.

Valverde tratará de confirmar las expectativas depositadas en él después de su rendimiento en el Castilla y su papel en el reciente Mundial sub 20 de Corea, en el que fue escogido el segundo mejor jugador del torneo. El uruguayo, sin embargo, es consciente de que su carrera está todavía comenzando y que tiene mucho que aprender todavía. Así se toma la competencia que encontrará en el centro del campo deportivista, los puestos más disputados de la plantilla actualmente. "Es un reto muy grande, estoy muy feliz de esta nueva etapa y tengo que aprender mucho", reflexionó tras superar ayer las pruebas médicas.