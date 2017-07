Pepe Mel: "Quedan mínimo cinco jugadores por venir"

El entrenador deportivista, Pepe Mel, destacó esta mañana la "ilusión" con la que ha regresado la plantilla del Deportivo a los entrenamientos después de las vacaciones. El técnico indicó que todos los jugadores han vuelto en un estado de forma "bastante bueno", aunque al mismo tiempo puntualizó que el equipo que dispute el primer partido del campeonato se parecerá muy poco al que retomó ayer el trabajo en la ciudad deportiva de Abegondo.

Faltan refuerzos y se producirán bajas en una plantilla que en este primer tramo de la pretemporada se ha completado con jugadores del Fabril y del juvenil. "Quedan mínimo cinco jugadores por venir", advirtió esta mañana Pepe Mel sobre la cifra de fichajes que necesita el equipo de cara a la próxima temporada. "Estamos pendientes del lateral derecho, estamos mirando portería, no las tenemos todas con nosotros con lo que pase con los centrales. Banda izquierda la tenemos que reforzar y no podemos dejar el equipo solo en manos de un delantero. Ya he dicho lo suficiente para que Richard (Barral) sepa lo que tiene que hacer, que lo sabe, y que compita con otros clubes, que lo hace", enumeró esta mañana el entrenador deportivista después de la sesión matinal de entrenamiento en la ciudad deportiva.

"Falta gente por llegar porque el equipo necesita cosas, necesita velocidad , necesita encarar, necesita uno contra uno...", insistió Mel, que evitó dar nombres sobre los jugadores que sigue el club porque eso haría que el precio se incrementase en el mercado. Un nombre, sin embargo, sí se ha pronunciado desde que finalizó el curso pasado como posible regreso. Lucas Pérez es un objetivo para la directiva, pero el técnico recomendó centrarse en otros objetivos a pesar de que lo recibiría con "los brazos abiertos".

"Ése es un nombre que se puede decir, pero el Arsenal no te regala nada y sobre todo si ha pagado él antes. Yo lo veo muy complicado", resumió Mel sobre Lucas. "Le he dicho al presidente que se emplee duro en el plan B, porque seguramente será el factible"´ , añadió.

El técnico del Deportivo ve complicada la operación para que regrese Lucas a pesar del impulso económico que ha recibido el club tras la firma del acuerdo con Abanca. "Si tenemos más dinero es obvio que entramos al mercado con más fuerza. El presidente ha hecho un trabajo excepcional en ese sentido, ahora el resto tenemos que estar al nivel que ha demostrado él", reflexionó acerca del acuerdo con la entidad bancaria.