Cinco fichajes y una sola meta

La pretemporada arrancó el miércoles para el Deportivo con muchas tareas pendientes, pero con un objetivo claro. Lo estableció el presidente, Tino Fernández, un día antes cuando colocó el listón de la temporada en lograr un "salto en la clasificación". La meta la comparte el entrenador, Pepe Mel, consciente de que el curso pasado dejó un regusto amargo entre la afición a pesar de que el equipo militará por cuarta temporada consecutiva en Primera División. Para lograr esa salvación holgada y el crecimiento que ambiciona el club, advirtió el técnico, serán necesarios refuerzos y una buena preparación.

EUn curso tranquilo. "Tenemos un objetivo muy claro, que es el de mejorar muchas cosas del año pasado, tenemos esa deuda con la afición y esa deuda con nosotros mismos", reconoció ayer Pepe Mel en su primera comparecencia del curso. "Mejorar tiene que ser el objetivo prioritario. A pesar de la salvación, creo que todo el deportivismo piensa que mejorar es una obligación; y tampoco lo tenemos tan complicado, simplemente que el equipo navegue con soltura y tranquilidad", añadió.

ECinco refuerzos como mínimo. Para lograr esa estabilidad durante el curso, sin embargo, el club necesitará refuerzos que completen una plantilla ahora repleta de interrogantes. Mel cifró en cinco las incorporaciones necesarias para equilibrar el equipo. "Quedan mínimo cinco jugadores por venir", adelantó. "Estamos pendientes del lateral derecho, estamos mirando portería, no las tenemos todas con nosotros con lo que pase con los centrales, la banda izquierda la tenemos que reforzar y no podemos dejar el equipo solo en manos de un delantero", enumeró. "Ya he dicho lo suficiente para que Richard sepa lo que tiene que hacer, que lo sabe, y que compita con otros clubs, que lo hace", destacó.

ELucas Pérez, el sueño del mercado. Pepe Mel no se detuvo ayer después del entrenamiento en los nombres que maneja la dirección deportiva para reforzar el equipo. No lo hizo excepto con uno. Lucas Pérez es el objeto de deseo del club, aunque al mismo tiempo todos los estamentos son conscientes de la dificultad de recuperar al delantero coruñés. También el técnico, que recomendó buscar otras opciones a pesar de que recibiría a Lucas con "los brazos abiertos". "El Arsenal no regala nada, sobre todo si ha pagado él antes", advirtió. "Le he dicho al presidente que se emplee duro en el plan B, porque seguramente será el factible", añadió el técnico.

EPlantilla "corta" para dar oportunidades a la cantera. Pepe Mel también expuso su punto de vista sobre la cifra de jugadores de la plantilla. Es partidario de que sea "corta" para favorecer a los más jóvenes. "Si queremos valorar a la cantera y a la gente joven, una plantilla corta es lo mejor", reflexionó. "¿Qué es corta? Porteros incluidos no más de 23".

ELa pretemporada, clave. Mel subrayó la importancia del trabajo que la plantilla inició el miércoles tras volver de las vacaciones. Su objetivo es que en la concentración de Vilalba (7 a 11 de agosto) esté el grueso del equipo que iniciará el campeonato. "La plantilla que vaya a Vilalba será en un 99% la que va a competir y ahora lo que tienen que hacer esos jugadores es ganarse el sitio a estar ahí", señaló.