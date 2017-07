Mosquera: "Llevamos dos años salvándonos la penúltima jornada y no es sano"

Pedro Mosquera, centrocampista del RC Deportivo, ha deseado "no sufrir tanto esta temporada" como en las más recientes, ya que "no es sano" ni para los jugadores ni para los aficionados certificar la permanencia en las últimas jornadas de LaLiga Santander.

El Deportivo se salvó en la última jornada de la temporada 2014-15, justo antes de que Mosquera se incorporara al equipo y, ya con él en la plantilla, certificó su continuidad en la élite en la penúltima fecha del campeonato tanto en el curso 2015-16 como en el 2016-17.

"Espero este año no sufrir tanto. Llevamos dos años salvándonos en la penúltima jornada y no es sano ni para la afición ni para nosotros. Esperemos dar ese saltito y estar más tranquilos a final de temporada", comentó el centrocampista coruñés en rueda de prensa.

El exfutbolista del Real Madrid indicó que en la pretemporada que empezó el miércoles "las sensaciones son muy buenas" porque "la gente está enchufada desde el primer día y los entrenamientos están siendo muy amenos, divertidos y exigentes también".

Por ahora, la única cara nueva en el equipo es la del uruguayo Fede Valverde, que ha llegado cedido por el Real Madrid sin opción de compra tras haber sido distinguido como el segundo mejor jugador del último Mundial sub-20.

"Estoy intentando ayudarle en lo que puedo. Ayer le di mi teléfono móvil, es muy buen chaval y se va a adaptar muy bien. En las pocas cosas que hemos hecho con balón le vi potencial y nos puede ayudar mucho", declaró Mosquera, que también valoró el regreso del argentino Fede Cartabia a la entidad blanquiazul.

"A Fede ya lo conocemos, es un jugador que nos aportó muchísimo, muy vertical, se mete por dentro y fuera, tiene muy buen uno contra uno, gol y va a aportar mucho. Además es un chaval increíble. Es una muy buena incorporación", declaró.

El centrocampista del Deportivo lamentó en su comparecencia las bajas del portero Germán Lux y el capitán del equipo la temporada pasada, Laureano Sanabria, 'Laure'.

"La gente está muy agradecida por lo que han hecho aquí, lo han dejado todo por el club. Es una pena que se vayan, les tengo mucho cariño, pero el fútbol es así y les deseo lo mejor", opinó.

Sin Laure y Lux, dos de los capitanes, Mosquera, que era otro de esa lista, podría lucir el brazalete esta temporada, aunque la decisión se tomará en agosto cuando el equipo se concentre en la localidad lucense de Vilalba.

"A cualquier persona de A Coruña que le digan que puede ser el capitán del primer equipo del Deportivo le hace una ilusión enorme, pero todavía no se sabe, no se ha tratado ese tema, hay gente que lleva más tiempo que yo y no sé cómo va a ser", razonó.

Mosquera valoró positivamente la competencia por la titularidad en el centro del campo y en otras posiciones del equipo que entrena Pepe Mel, con quien ha sintonizado desde la llegada del técnico a finales de febrero.

"La relación es buena. El año pasado no estaba contando mucho con el anterior entrenador (Gaizka Garitano), él (Pepe Mel) depositó la confianza en mí y en esos partidos di mi mejor versión. Desde que estoy aquí fueron mis mejores partidos e hice algún gol, pero la confianza hay que ganársela día a día", sostuvo.

Entre los jugadores con los que competirá por la titularidad está el centrocampista del filial Edu Expósito, que debutó la temporada pasada con el primer equipo y al que elogió Mosquera en su comparecencia.

"Es un gran jugador, con mucho potencial y una persona increíble, de esa gente que sube al primer equipo y se adapta rápido porque es trabajador y buena persona. Lo tiene todo para quedarse años en el primer equipo. Veremos qué pasa con él pero los compañeros intentamos arroparlo al máximo", indicó el centrocampista blanquiazul.