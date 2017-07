A la espera de Bakkali

El Deportivo ha tomado carrerilla en el mercado de fichajes y ha encaminado la llegada del jugador belga Zakaria Bakkali (Lieja, 1996) procedente del Valencia con una cesión hasta el final de la próxima temporada. El joven futbolista de ascendencia marroquí reforzaría el costado izquierdo del ataque deportivista y encontraría en A Coruña el acomodo para relanzar una carrera que se vio frenada en las dos últimas campañas.

Deportivo y Valencia ya han alcanzado un acuerdo, según adelantó ayer el director general del conjunto ché, Mateu Alemany, y la llegada definitiva del belga depende ahora de que acepte recalar en el conjunto blanquiazul. "Club a club hay un acuerdo con el Deportivo para su cesión y estamos un poco pendientes de que el jugador tome la decisión final. Esa situación espero que se cierre en breve y el jugador tenga la oportunidad de tener una continuidad que quizás por circunstancias no ha tenido en Valencia", manifestó Alemany.

El director general valencianista destacó que la cesión en A Coruña representaría una "oportunidad muy buena" para el jugador, que en Valencia no ha podido confirmar las expectativas depositadas en él cuando lo ficharon procedente del PSV Eindhoven en 2015. "Siendo un jugador joven es importante que juegue y el Deportivo nos parece un club importante, un club histórico, un club con unas instalaciones muy buenas y una sociedad fantástica; un gran club", subrayó Alemany. "Creo que es una oportunidad muy buena para el futbolista y una oportunidad buena para el Valencia, nos complace porque para esta situación era una gran solución. Va a jugar en España y es una muy buena alternativa para el futbolista", añadió el directivo valencianista.

A pesar de las palabras de Alemany, el entrenador deportivista, Pepe Mel, puntualizó tras el amistoso de ayer ante el Racing Villalbés que la operación todavía no está cerrada. "Hasta que no se firman las cosas y hasta que no están cerradas no hay que dar nada por hecho, pero sí que es un futbolista que nos puede mejorar en esa posición", apuntó. "Es un jugador que, viendo lo que necesitamos y lo que nos ofrece el mercado, es interesante. Nos puede dar esa punta de velocidad en la banda izquierda", añadió.

Diego Alves, cerca del Flamengo

Además de la situación de Bakkali, el director general del Valencia también se detuvo ayer en Diego Alves, pretendido para la portería. "Hubo un primer ofrecimiento del Deportivo, pero el jugador ha preferido buscar otra alternativa y ahora estamos hablando con un club brasileño, con el Flamengo concretamente, y por lo tanto estamos en ese proceso. Tengo la intuición y la convicción de que él quiere fichar por ese club y estamos discutiendo y negociando", afirmó.