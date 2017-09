Mel, tajante: "¡Ahora me toca a mí!"

Pepe Mel, entrenador del Deportivo, se echó ayer sobre su espalda toda la responsabilidad del devenir del Deportivo en la cuarta temporada consecutiva en Primera División. El madrileño valoró el trabajo de "Richard Barral y de la secretaría técnica" en la elaboración de la plantilla y señaló que ahora todo depende de él. "Ahora me toca a mí", aseveró en la sala de prensa de Abegondo tras el entrenamiento de ayer. "Sé que el club ha hecho un esfuerzo y la secretaría técnica un buen trabajo. Ahora depende de mi trabajo sacar el mayor rendimiento a esta plantilla", incidió.

El entrenador del primer equipo blanquiazul realizó ayer un balance tras el cierre del mercado, que concluyó con la llegada de Lucas y la incorporación de Pantilimon a última hora para cubrir la baja del lesionado Rubén. "Estoy contento; estoy a gusto" con la nómina de futbolistas que tiene a sus órdenes. "Tengo la suficiente plantilla para hacer una temporada digna" y para "jamás estar pendientes de los apuros del pasado. Los apuros que queden en el pasado. Ese es mi trabajo", aseguró el técnico que consideraría "un fracaso personal", si el conjunto blanquiazul no consigue "todo lo que queremos", que es no pasar por los problemas de los tres cursos anteriores.

Satisfecho con los jugadores que tiene que trabajar, Mel comentó que "la situación" le obliga a contar con 25 futbolistas cuando lo que él pretendía era disponer de 23. "Es la cifra ideal para trabajar y darle vida a la cantera y a los jugadores jóvenes, pero el mercado y las situaciones -llegada a última hora de Lucas y la lesión de Rubén- mandan", justificó el entrenador. Ahora le toca gestionar un grupo numeroso del que todas las semanas tendrá que dejar fuera de la convocatoria a siete y a otros siete en el banquillo. "Todos tienen la misma ilusión cuando llega el lunes, pero el sábado habrá siete desencantados. Y resulta difícil gestionar un grupo cuando te encuentras con un profesional que no puede desarrollar su trabajo por la decisión del entrenador", por eso considera "fundamental gestionar bien el grupo". "Para eso nos fuimos a Vilalba", recordó el madrileño.

Satisfecho con el trabajo de la secretaría técnica y también con la intervención de Tino Fernández, el presidente, en la gestión para conseguir el fichaje de Lucas, Mel se siente feliz con la "presión" de contar con futbolistas importantes, sobre todo en la vanguardia. "Bendita presión. Ojalá la tuviera con Messi y Cristiano en mi equipo, pero estoy en el Deportivo. Estoy muy contento con lo que aportan los jugadores, unos velocidad; otros van bien en el uno contra uno; otros son buenos pasadores; estoy contento con la portería y también con los ocho defensas que tenemos, así como con el centro del campo y sin olvidar al Fabril, que nos ofrece soluciones en caso de problemas", destacó. "Ahora me toca a mí sacar el máximo rendimiento con mi trabajo", insistió.

El trío atacante Lucas-Andone-Adrián promete grandes resultados, en especial la pareja de los dos primeros, ya que no parece normal que los tres vayan a tener sitio en el mismo once, por lo menos de punta de partida, aunque Mel no descarta nada. "La incorporación de Lucas nos favorece en muchas cosas, pero también la de Adrián", especificó. Ambos futbolistas le permitirán disponer de más alternativas, incluso habló de las demarcaciones en las que pude jugar el atacante de Monelos. "Lucas nos ofrece muchas posibilidades hacia arriba, de delantero, de enganche, de referencia o incluso en la banda izquierda", explicó Mel, que conoce al futbolista de su época en el Rayo.

Numerosas alternativas que, posiblemente, contra la Real Sociedad todavía no se podrán ver porque Lucas no fue fichado "para un partido y tampoco Adrián", apuntó el entrenador. "No es lo mismo hacer la pretemporada con el equipo que hacerla tú solo. A Lucas le faltan partidos", aclaró Mel, al tiempo que recordó que Adrián había llegado en una situación similar y que ahora "ha mejorado bastante" desde que está trabajando en Abegondo, pero "hay que medir bien los tiempos". También aclaró el entrenador que quiere ver a Andone. "Llega de jugar dos partidos con su selección", aunque en el último fue sustituido a falta de poco menos de media hora. "Lo bueno es que el Deportivo ha puesto a mi disposición a diferentes futbolistas con diferentes cualidades para que elija". Es su turno.