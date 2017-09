El uruguayo Fede Valverde debuta con gol en la absoluta

El deportivista Fede Valverde jugó los 90 minutos con Uruguay frente a Paraguay, y abrió el camino de la victoria de su selección (1-2) al marcar el primero de los dos goles del combinado uruguayo en su primer partido con la sección absoluta. El también deportivista Celso Borges, por su parte, jugó completo el encuentro que enfrentó a Costa Rica y México (1-1).



El futbolista uruguayo del Deportivo ha recibido las felicitaciones de compañeros de selección de Uruguay y futbolistas de su país que han querido aplaudir su gol y su aportación al combinado uruguayo. El futbolista del F.C.Barcelona Luis Suárez, que ya celebró en el campo el gol de Fede Valverde, colgó después en sus redes sociales una foto con el futbolista del Deportivo, al que aplaude por su juego.





URUGUAY URUGUAY ???????? congratulations @fedeevalverde for a great debut and the goal ??????. We keep up following the dream #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/u66E54UVGI