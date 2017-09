Adrián apunta al once, Lucas tendrá que esperar

Quedan poco más de dos días para el duelo ante la Real Sociedad y Pepe Mel aún no tiene todas las piezas a su disposición, pero el técnico madrileño ya empieza a dar algunas pistas de cuál puede ser su apuesta este domingo a las 12.00 horas ante la escuadra de Eusebio. Según lo ensayado esta mañana en Abegondo, la gran novedad del once será la presencia entre los elegidos de Adrián López, que tras sus buenos minutos en Valencia será colocado en punta junto a Andone. Lucas tendrá que esperar en el banquillo, el sacrificado será Emre Çolak. Con esta modificación el técnico le dará incluso una pincelada a su dibujo colocando a un segundo punta en vez de a un mediapunta tras el rumano. Del 4-2-3-1 a un posible 4-4-2, aunque el ex del Porto también ayudará en la construcción.

Habrá pocas novedades en el resto de la formación. Bruno Gama le puede quitar el puesto a Bakkali en banda, donde Fede Cartabia es un fijo. La pareja formada por Guilherme y Pedro Mosquera sigue firme, aunque a partir de mañana, ya con Borges y Fede Valverde en Abegondo, podrá verse de una manera más nítida si el técnico planea alguna modificación en esa zona. El cansancio acumulado por el 'jet lag' y los compromisos internacionales juegan en contra del uruguayo y el tico. Tyton se confirma como el relevo de Rubén en la portería a la espera de que Pantilimón se aclimate y en la defensa no habrá cambios: Juanfran, Schär, Sidnei y Luisinho.